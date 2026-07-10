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泰國警方9日宣布破獲一個犯罪集團，涉嫌偽造出生登記，並以安排泰國男子充當「假爸爸」等手段，協助100多名中國兒童取得泰國國籍。泰國國家警察總署已鎖定包含曼谷一處豪宅在內，40多個可疑據點，正在擴大追查。綜合泰媒報導，該集團疑似已在當地從事相關犯罪超過5年，而被偵破的契機，源自泰國警方對一起中國詐騙集團洗錢案的調查過程，發現異常資金流向，部分錢款透過人頭帳戶，轉入1名中國籍女子名下，而該女子名下竟有3名子女持有泰國國籍，經過進一步追查，發現有人透過僱用泰國男性辦理結婚登記、冒名充當孩子父親，協助非法取得泰國國籍，從而掀開整個犯罪網路。報導指出，該犯罪集團分工明確，主要涉案人員包括吞武里某私立醫院工作人員S女，她負責接洽中國客戶、安排其在醫院分娩，每次收費7萬泰銖，另需支付2萬泰銖辦理費用，由其負責準備出生證明及父母雙方相關文件；其次為區辦事處工作人員，負責為中國籍產婦登記並出具出生證明，同時安排泰國男性辦理結婚登記或認領父親手續，相關費用視情況在2000至1.5萬泰銖不等。經泰國警方核查醫院病歷記錄，發現共有164名中國籍產婦，在該院以泰國男性充當孩子父親，進行出生申報，但相關產檢記錄中，從未出現過這些「泰國爸爸」的任何資訊，也就是說，院方在缺乏正當依據的情況下，直接出具了出生證明，而父親資訊均為事後補登。泰國政府擔心，透過這些手法取得泰國國籍的中國孩童，原本就已擁有中國國籍和護照，得手後，不僅可以合法持有泰國身分證，還可享有教育、醫療、社會福利等全部泰國公民的權益，甚至還有購買土地及其它資產的資格，同時又能規避監管，對國家安全構成潛在風險。