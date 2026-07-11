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敗部決賽開打！HLE輸了就要回家

▲LYON上演黑馬傳奇，今將對決強敵HLE。（圖／翻攝自 lolesports flickr）

2026 MSI季中邀請賽賽程

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巴威颱風來襲，電競迷們不如待在家裡看2026年MSI季中邀請賽直播！本屆賽事已經來到倒數第二場比賽、敗部決賽，由韓國賽區第一種子HLE，對上北美賽區第一種子LYON，勝者將進入總決賽，和中國LPL賽區戰隊BLG爭奪冠軍，敗者將離開本屆MSI舞台，《NOWNEWS》一次整理MSI賽程、直播。HLE在上一場賽事遭到中國戰隊BLG 1比3落入敗部組，HLE前兩局在前期就被BLG掌握節奏，並擴大領先優勢被一波帶走，這兩局都沒有撐過30分鐘，第三場決定生死的戰局，HLE好不容易扳回一分，但還是在第四局敗給BLG，進入敗部組比賽。北美賽區戰隊LYON，則把G2打得毫無還手之力，完全看不出來是打敗韓國冠軍隊伍T1的戰隊，最終LYON以直落三進入敗部決賽，LYON在賽區比賽時就用黑馬之姿成為第一種子，現在更擊敗歐洲豪門G2，今天能不能在對抗HLE時發揮奇效，令人期待。16:00 HLE vs LYON