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2026年拉斯維加斯夏季聯賽（Las Vegas Summer League）於今（10）日火熱開打，首日便迎來萬眾矚目的狀元、榜眼對決。由華盛頓巫師新科狀元迪班薩（AJ Dybantsa），強碰猶他爵士隊的榜眼彼得森（Darryn Peterson）。最終巫師在迪班薩狂轟27分的帶領下，以92：88險勝爵士。迪班薩的超狂表現甚至追平了格里芬（Blake Griffin）保持的夏季聯賽狀元首秀最高得分紀錄。然而，他在第四節最後關頭因腿部不適退場，引發球迷一陣驚魂。這場比賽是2026年選秀狀元與榜眼繼大學賽場後再次正面交鋒。迪班薩從開賽就展現強烈進攻企圖心，不斷切入撕裂防線，其中一次切入後直接隔扣爵士球員，更在落地後霸氣展現招牌慶祝動作，引爆全場球迷歡呼。除了爆發力十足的切入能力外，身高206公分的迪班薩也展現全面身手，不僅能持球推進、策動攻勢，也多次換防後衛，攻守兩端都展現狀元身價。雖然外線手感欠佳，三分球5投盡墨，但靠著頻繁衝擊禁區，全場18投7中、罰球8投7中，高效累積27分。值得一提的是，迪班薩在第四節剩下約1分鐘時因腿部不適提前退場，一度讓巫師球迷捏把冷汗。所幸賽後接受《ESPN》訪問時，他親自報平安表示：「只是腿有點痠痛，沒有什麼大問題，我很快就會回來。」相較於狀元郎一開賽就火力全開，爵士榜眼彼得森在比賽前半段更專注於組織與擋拆傳導，上半場得分以5：11落後。下半場彼得森在爵士發生失誤後開始展現得分爆發力，甚至在全場比賽結束前飆進一記壓哨的Logo Shot。他全場砍下24分、2籃板與3助攻，是爵士表現最亮眼的球員。不過，巫師隊二年級生沃特金斯（Jamir Watkins）此役領銜看管彼得森，在凶悍的防守壓迫下，雖然讓沃特金斯背上了高達9次犯規（夏季聯賽上限為10次），但也成功讓彼得森全場命中率僅有18投6中，並狂送高達8次失誤，成了爵士吞敗的致命傷。