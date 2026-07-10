針對巴威颱風，中央氣象署已發布海上陸上颱風警報。為確保用路人及旅客安全，交通部公路局、航港局及民航局針對交通運輸調整措施說明如下：
一、淡江大橋今夜封閉
警戒期間請儘量避免進入山區及濱海路段；如遇強降雨、落石等狀況，將視現場情況機動管制，不排除採取封閉措施。民眾可多利用省道即時路況系統查詢，或撥打1968、0800-001-821洽詢。
二、海運全部停航
受颱風影響，今日（7月10日）共計14航線、114航次停航，名單如下：
基隆-馬祖、南竿-福州、北竿-福州、金門-石井、金門-五通、富岡-綠島、綠島-成功、富岡-蘭嶼、蘭嶼-綠島、後壁湖-蘭嶼、高雄-馬公、布袋-馬公、東港-小琉球及鹽埔-小琉球航線全數停航。
航港局呼籲，颱風期間請勿前往離島旅遊，避免滯留。
三、國內外航線取消
民航局統計，截至今日10:00，受颱風影響的航班取消（包含航空公司已宣布取消）情形如下：
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- 20:00起： 預警性封閉人行自行車道及機車道
- 23:00起： 預警性封閉主線及公車道。
- 改道建議： 往來淡水、八里間車輛，請改行關渡橋。
警戒期間請儘量避免進入山區及濱海路段；如遇強降雨、落石等狀況，將視現場情況機動管制，不排除採取封閉措施。民眾可多利用省道即時路況系統查詢，或撥打1968、0800-001-821洽詢。
二、海運全部停航
受颱風影響，今日（7月10日）共計14航線、114航次停航，名單如下：
基隆-馬祖、南竿-福州、北竿-福州、金門-石井、金門-五通、富岡-綠島、綠島-成功、富岡-蘭嶼、蘭嶼-綠島、後壁湖-蘭嶼、高雄-馬公、布袋-馬公、東港-小琉球及鹽埔-小琉球航線全數停航。
航港局呼籲，颱風期間請勿前往離島旅遊，避免滯留。
三、國內外航線取消
民航局統計，截至今日10:00，受颱風影響的航班取消（包含航空公司已宣布取消）情形如下：
- 國內線： 取消154架次。
- 國際暨兩岸航線： 取消261架次。
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