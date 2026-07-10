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自己人也看不下去！楊文科低調回應：感謝林沛祥提醒

新竹縣府澄清：行程屬「公假自費」、祭祖安排在週末

中度颱風巴威持續逼近台灣，預估路徑對全台威脅逐漸升高，各縣市進入防颱戒備。不過，新竹縣長楊文科卻被爆料，在颱風來襲前夕率團前往中國汕尾，不僅祭祖，還與中國官員交流，昨（9）日下午被民眾直擊已緊急搭機返台。對此，時代力量黨主席王婉諭痛批，楊文科以「公假自費」名義赴中祭祖，整天擺爛不做事，只想著要用公費去畢業旅行嗎？王婉諭表示，去年初楊文科就曾率領近50人的「台灣楊氏宗親代表團」前往中國汕尾祭祖，當時還遭中國媒體包裝成「認祖歸宗」統戰宣傳。今年楊文科再度赴中，原先並未在公開行程中明載祭祖安排，直到遭質疑後，新竹縣政府才坦承祭祖行程安排在週末。不過，就在爭議持續延燒之際，9日下午約3時30分，有民眾在桃園國際機場目擊楊文科搭乘航廈電車，顯示他已提前返台。根據新竹縣政府公布的公開行程，楊文科當天下午5時便趕赴新竹縣災害應變中心，主持巴威颱風防災整備會議，距離返國僅約1個半小時。面對外界批評，國民黨立委林沛祥也坦言，若能趕緊回國是最好的，提前回來的話，不論是防災應變或社會觀感，都會比較妥當。楊文科則回應，非常感謝他的提醒，事實上縣府都是按照計畫、行程來處理相關事情。由於新竹縣上個月才因豪雨期間停班停課決策引發爭議，更造成2人死亡、1人失聯，這次又在颱風逼近之際傳出縣長赴中祭祖，引發各界高度關注。外界更質疑，縣長在防颱關鍵時刻赴中與中國官員交流，是否影響防災指揮。對此，新竹縣政府緊急發布聲明澄清，強調此次行程屬於「公假自費」，祭祖活動安排於週末，相關程序皆依法申請。民進黨新竹縣長參選人鄭朝方則表示，這趟行程應該是事前就安排好的，相信每位地方首長都是非常用心力投入防災工作。然而，王婉諭仍質疑，「公假自費」本身就是自相矛盾的說法，公假代表執行公務，自費則屬私人行程，兩者合在一起到底是什麼意思？她更批評，楊文科在颱風即將侵台之際仍赴中祭祖，令人無法接受，並諷刺：「楊文科整天擺爛不做事，只想著要用公費去畢業旅行嗎？」