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▲呂文婉今早在社群發文，直言每次只要颱風要來，「該不該放假」這個話題一定吵翻天。（圖／呂文婉臉書）

北北基桃今（10）日停班停課，然而北部今早卻晴空萬里，讓部分網友質疑提早放颱風假的決定是否正確，蔣萬安則強調身為決策者必須「料敵從寬、禦敵從嚴」，引發正反兩派論戰。對此名嘴呂文婉也以「颱風假到底該不該放」為題發文，直言颱風假的決策，永遠不可能讓所有人都滿意，並站在上班族、老闆的角度分析，上班族希望多一天休息、老闆擔心營運、政府不敢拿人民的生命安全去賭，「我一直覺得，這不是雙標，而是站的位置不同，考量點不同。」呂文婉今早在社群發文，直言每次只要颱風要來，「該不該放假」這個話題一定吵翻天，她認為是否停班停課本來就不是等到狂風暴雨來了才決定，而是要根據當下掌握的資訊，提前做判斷，也因此颱風假的決策，永遠不可能讓所有人都滿意。呂文婉站在員工與老闆的角度分析，曾是上班族的她，以前看到氣象預報說颱風可能侵台，心裡就會默默祈禱：「颱風快來，我想放颱風假！」不用趕著出門、不用擠公車捷運，還可以睡到自然醒；然而當了老闆之後，心境卻完全變了，如果因為颱風不能出門，錄影取消、通告喊停，就代表今天沒有工作、沒有收入，更何況是需要支付員工薪水的企業、工廠等。所以，颱風假到底該不該放？呂文婉認為這不是雙標，而是站的位置不同，考量點不同，「上班族希望能安全又多一天休息，老闆擔心的是營運與生計；政府考量的，則是不能拿人民的生命安全去賭。」呂文婉直言答案沒有對錯，只因肩上的責任不同，所以看見的也不同。事實上，昨晚氣象署公布的預測資料顯示，全台僅桃園市山區的24小時內雨量達到停班、停課的標準，不少人也質疑縣市根本未達到停班停課的標準。對此，蔣萬安在臉書上發文，強調這次巴威是25年來暴風圈最大一次，任何的風險都不希望發生在民眾身上，也必須確保民眾的生命財產安全，所以戒慎恐懼，料敵從寬、禦敵從嚴決定停班停課，並呼籲市民朋友將今日視為「防颱整備日」。