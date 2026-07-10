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韓國演藝圈拋下震撼彈！李鐘碩（李鍾碩）、IU公開交往4年後分手，雙方今（10）日親自向韓媒D社《Dispatch》證實，最近已結束戀人關係，未來會以前後輩身分相處。其實這段戀情超級戲劇化，李鐘碩當年「跑在D社前面」，2022年底直接在頒獎典禮公開向IU告白，逼得原本以公布「元旦情侶」聞名的《Dispatch》提前在12月31日公開戀情，也讓2023年元旦情侶罕見從缺。李鐘碩與IU最早於2012年擔任SBS《人氣歌謠》主持人時認識，2人當了長達10年的朋友、同事，直到2022年才正式發展成戀人。當年《Dispatch》拍到IU結束行程後，前往日本名古屋與李鐘碩共度聖誕節，男方甚至提前安排飯店、接送服務，低調準備約會行程。正當《Dispatch》準備在2023年1月1日公布「元旦情侶」，李鐘碩就故意破題，在2022年12月30日出席MBC演技大賞，拿下大賞後突然在台上向「那個人」告白，表示退伍後曾經歷很多苦惱與恐懼，「那時候有一個人給了我很大的幫助，讓我找到正面的方向。」更直接說：「我喜歡妳很久了，也非常尊敬妳。」李鐘碩沒有說出名字，引爆全韓國瘋猜他在說誰，《Dispatch》隔天12月31日便提前公開李鐘碩、IU熱戀消息，連2人在日本名古屋共度聖誕節的約會照片都一併曝光。過去習慣在每年1月1日揭曉大咖情侶的D社，罕見提前一天「交作業」，2023年元旦當天自然沒有新的情侶登場。沒想到4年後，最終也是由《Dispatch》親自證實李鐘碩與IU分手，雙方今天一起表示：「最近已經分手，決定以關係良好的前後輩身分繼續相處。」身邊人士則說，由於2人工作行程繁忙，能夠見面的次數逐漸減少、難以繼續維持這段感，最後決定整理這段關係，各自走向不同的路。目前李鐘碩正等待Disney+原創影集《再婚皇后》上線，也已確定出演改編自Naver人氣網路小說《以燮的戀愛》；IU則完成MBC《21世紀大君夫人》拍攝後，現階段專心準備新專輯，並預計今年9月在高陽綜合運動場主競技場舉辦演唱會。