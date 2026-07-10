《Polymarket》、《Oddschecker》等賭盤專欄專家，推薦「西班牙2：0比利時」+「總進球數小於2.5」，這一個「必贏組合」也是主流熱門選項，認為比利時在西班牙嚴防下，連攻下1分都有不小困難。

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專家偏向「總進球數小於2.5」，整體賠率也最低。

專家推薦：西班牙2：0比利時、總比分小於2.5

目前「西班牙2：0擊敗比利時」、「總進球數小於2.5」續寫無失分神話晉級的比分組合，仍舊是最熱門主流。

2026年美加墨世界盃8強7月11日焦點賽事登場，由西班牙與比利時上演歐洲內戰。西班牙本屆賽會連續5場一球未失，搭配豪華中場控制球權，普遍被認為更有機會贏球。西班牙本屆世界盃至今，可謂打出「防守天花板」期待，連續5場都讓對手無功而返，守門員烏奈·西蒙（Unai Simón），已創下連續609分鐘沒失球的世界盃紀錄。西班牙、比利時熟悉老對手強強對決，加上淘汰賽階段各隊踢法更趨保守，雖然比利時16強4：1擊敗美國隊，展現極強進攻爆發力，但面對由羅德里（Rodri）坐鎮的西班牙中場，單論控球權就會被大量剝奪，難以取得像下戰一樣的海量攻勢，此外，比利時防守中場主力阿馬杜·奧納納（Amadou Onana）因腳傷確認缺席，這意味著比利時在面對西班牙中場雙子星與邊路傳導時，中場防守攔截將面臨極大考驗，這也是比利時不被看好主因。雖然凱文·德布勞內（Kevin De Bruyne）與盧卡庫（Romelu Lukaku）的鋒線連線依然具備反擊威脅，但缺乏中場防守屏障，將使後防暴露在極大風險中。儘管比利時帶著各項賽事18場不敗氣勢挺進8強，但國際賭盤分析、專家都更看好體系成熟、攻守兼備的歐國盃冠軍西班牙，攤開各比分預測，