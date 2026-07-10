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2026年美加墨世界盃8強賽事持續激戰，法國隊憑藉姆巴佩（Kylian Mbappé）與登貝萊（Ousmane Dembélé）的進球，以2：0擊敗摩洛哥，連續三屆闖入世界盃4強。法國隊展現出的強大統治力震驚各界，而曾執教英超阿森納長達22年的傳奇名帥溫格（Arsène Wenger）在受訪時直言，目前唯一有能力擊敗法國的球隊，只有「歐洲王者」西班牙。在出席美國 FOX 體育台的座談會時，高齡76歲的法國籍名帥溫格對祖國球隊的壓倒性表現給予高度評價：「雖然別人可能會說因為我是法國人所以才這樣講，但客觀來看這屆賽事，其他競爭對手真的很難追趕上法國的腳步。」他明確表示，無論是英格蘭還是阿根廷，目前都無法與法國抗衡。談到誰能阻止法國隊奪冠，溫格點名了西班牙：「如果現在有一支球隊能擊敗法國，那絕對是西班牙。因為西班牙在技術層面比法國更高，並且擁有極佳的團隊組織與傳控文化。 不過，在身體對抗與體能條件上，依然是法國佔據優勢。」若西班牙能在台灣時間11日的8強賽中擊敗比利時，溫格口中的這場「頂尖對決」就將在準決賽正式上演。法國隊在對陣摩洛哥的比賽中展現了絕對的宰制力。摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）雖在上半場撲出12碼罰球，但下半場仍難擋姆巴佩的致命一擊與登貝萊的火力支援，摩洛哥甚至直到第82分鐘才出現全場第一次射正。賽後，各國媒體紛紛對法國隊的表現給予極高評價。美國《華爾街日報》：以另一種角度分析法國的強大，直言「在這屆世界盃中，真正能擊敗法國的球隊，可能只有法國自己。」認為只要法國隊不自亂陣腳，他們就是最強的。英國《衛報》則將法國封為「本屆賽事的最大奪冠熱門」，並發出靈魂拷問：「到底誰能阻止法國？」同時也毫不客氣地評論摩洛哥「老實說，他們根本沒有進入比賽狀況。」西班牙《Cadena SER》強調法國隊的表現「極其優異」，完全掌控了下半場的戰局。德國《Sportschau》評論最為嚴厲，以「缺乏勇氣的摩洛哥，法國輕鬆晉級4強」為題，指出摩洛哥踢得過於膽怯與被動，開賽25分鐘時法國已狂轟7腳射門，而摩洛哥則是掛零。摩洛哥《Le360》則為自家球員護航，強調「勇敢的球隊昂首挺胸地離開賽場」。該媒體承認法國防守堅固且極具效率，但摩洛哥作為本屆唯一闖入8強的非洲與阿拉伯國家，絕對值得驕傲。