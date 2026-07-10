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受到巴威颱風影響，台北市、 新北市及基隆市政府昨（9日）日晚間宣布今（10日）停班停課，台灣證券交易所與櫃買中心同步宣布集中及櫃買市場休市一天，當日交易、交割及除權息作業全面順延。不過，就在台股休市之際，美股四大指數周四全面走高，費城半導體指數大漲約3%，帶動亞洲股市今天開盤強勢反彈，截至上午9時35分，日股漲約2.2%、韓股更勁揚約4.6%，讓不少投資人直呼「少賺一天」。儘管美伊衝突再度升溫，一度推升油價，但隨市場消化地緣政治風險，加上大型科技股走強，美股終場收高。其中，AMD大漲5.67%，創歷史新高，美光上漲4.52%，英特爾漲2.09%，輝達小跌0.66%，台積電ADR則微跌0.03%。受市場氣氛帶動，台指期夜盤大漲633點、漲幅1.39%，收在46,281點，台積電期貨夜盤也上漲21元。市場同時傳出，中國可能有限度開放使用輝達H200 AI晶片，加上SK海力士赴美ADR上市獲超額認購逾7倍，也激勵半導體族群表現。由於日韓股市今天同步大漲，不少投資人也開始估算，若台股同步上漲約2.2%，整體上市公司市值有機會增加約1.51兆元。以扣除外資持股估算，約1,448萬名台股開戶投資人的持股市值可望增加約8,470億元，平均每位投資人帳面資產約增加6萬元，也因此引發不少網友在PTT股票板感嘆「少賺一天」、「擋人財路」。除了錯過反彈行情外，今天原定除權息的中信金、聯詠等20多檔上市櫃公司，也將因休市順延辦理，原本有機會搭上反彈行情完成填權息，如今將延至下周一後再觀察市場走勢。此外，投資人原定今天可領取的配股、配息，也將延後至下周一入帳；證交所表示，今日休市期間，集中市場所有交易及應屆交割款券均順延辦理。若以近期台股單日成交值維持兆元以上估算，政府一天可徵收的證交稅約20億元，也將隨休市延後入帳。