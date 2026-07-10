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兵分六路搜索 查扣檢驗報告、出貨紀錄

中聯油脂生產的「大豆沙拉油」檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標4倍，食安風暴持續延燒。台中地檢署昨天大動作偵辦，動員13名檢察官兵分6路搜索，漏夜複訊中聯、福壽、福懋、泰山等4家公司共11名被告及13名證人。檢方認定，中聯等4家公司涉嫌違反《食品安全衛生管理法》，且疑有延遲通報情形，中聯總經理余凌冲遭聲押禁見，董事長蔡清松則以2000萬元交保；另3名董事長千萬交保。台中地檢署今（10）日表示，昨天傳喚中聯董事長蔡清松、總經理余凌冲、陳姓廠長及陳姓副課長；福壽董事長洪堯昆、總經理趙文強及顏姓協理、黃姓副理；福懋董事長吳星澄、總經理張志賓；以及泰山董事長劉偉龍等被告、證人到案說明，全力釐清案情。檢方指出，訊後認定11名被告均涉嫌違反《食品安全衛生管理法》，犯罪嫌疑重大。中聯總經理余凌冲因涉嫌有湮滅、偽造證據及勾串共犯、證人的可能，具有羈押原因及必要，檢方今天清晨向法院聲請羈押禁見；其餘10人分別以50萬元至2000萬元不等金額交保。檢方昨天同步兵分六路，搜索中聯油脂、福壽沙鹿總廠、福壽梧棲廠、福懋大肚總廠、福懋清水廠及泰山等4家公司6處所，查扣設備機具、電子郵件、會議紀錄、檢驗報告、出貨資料、生產紀錄等證物，作為後續偵辦依據。除了聲押中聯總經理余凌冲，另諭知中聯董事長蔡清松2000萬元交保、廠長陳明榮100萬元交保、品研課副課長陳建龍60萬元交保；福壽、福懋及泰山3家公司董事長均以1000萬元交保、總經理則以600萬元交保。檢方表示，後續將持續針對問題油品來源、製程流程、檢驗紀錄、流向銷售，以及各公司相關人員涉案情形深入追查，全面釐清是否涉及違反《食品安全衛生管理法》及其他刑事責任，追究相關人員責任。