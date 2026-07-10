我是廣告 請繼續往下閱讀

2026美加墨世界盃8強賽，法國以2：0淘汰摩洛哥晉級4強。然而，法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）在比賽上半場主罰12碼點球時，由於裁判確認判罰正確性、而等待很長的時間，引起外界討論。英國媒體與足壇名宿紛紛為姆巴佩抱不平，且因本場裁判團全數來自阿根廷，讓「世界盃遭黑箱操作」的陰謀論甚囂塵上。比賽第28分鐘，摩洛哥後衛馬茲拉維（Noussair Mazraoui）在禁區內對姆巴佩犯規，這是一個極度明顯的犯規動作。然而，在VAR（Video Assistant Referee）進行漫長檢查的同時，裁判還不斷以細微的規定要求姆巴佩重新擺放皮球。最終，姆巴佩在點球點前足足乾等了3分12秒才獲准起腳。前愛爾蘭代表隊中場名將基恩（Roy Keane）在英國ITV節目中嚴厲譴責此判罰過程：「聽著，這太不公平了。超過3分鐘啊！雖然他們是世界級球員，但在這種高壓情況下這是不公平的。為什麼他必須等上3分鐘？」基恩進一步指出，對於主罰的射手而言，「時間就是敵人」，這種冗長的等待無疑是將優勢拱手讓給了犯規方的守門員與球隊，是非常不正確的作法。這起事件迅速在社群網路上引爆爭議。英國《太陽報》報導指出，許多球迷對這支引起爭議的裁判團隊感到憤怒，直指比賽遭到「不正當操作」。最令人匪夷所思的是，國際足總（FIFA）在賽前史無前例地安排了「單一國家」的裁判團來執法本場比賽。包含主裁判特略（Facundo Tello）、助理裁判以及VAR團隊，全數皆來自阿根廷。考量到法國正是在4年前的2022世界盃決賽中與阿根廷結下樑子，這樣的安排更讓外界覺得充滿刻意的針對性。在漫長的等待與裁判繁瑣的要求下，這位法國明星前鋒的節奏明顯被打亂。球迷們在網路上群情激憤：「為什麼裁判要拖延這麼久？」「等得越久，主罰者越容易猶豫」、「完全是黑箱操作！為了讓法國輸球無所不用其極」。最終，姆巴佩踢出的點球力道與準度皆大失平時水準，被摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）輕鬆撲出。所幸姆巴佩在下半場第15分鐘順利將功折罪踢進先馳得點的一球，才沒讓這次的「點球爭議」成為法國隊遭到淘汰的千古恨。