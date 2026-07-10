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2026年拉斯維加斯夏季聯賽首日焦點，莫過於選秀狀元與榜眼的頂尖宿敵對決。最終華盛頓巫師隊憑藉新科狀元迪班薩（AJ Dybantsa）狂轟27分，以92：88險勝猶他爵士隊。這場比賽雙方肢體接觸格外激烈，爵士隊榜眼彼得森（Darryn Peterson）賽後不僅耳朵下方赫然出現一道深深的抓痕，全場更瘋狂背上9次個人犯規，他賽後幽默笑稱：「反正他們說有10次可以用。」這番言論讓全網笑翻。這場比賽被視為今年夏季聯賽最受矚目的對戰之一，畢竟迪班薩、彼得森以及探花布澤（Cameron Boozer）在選秀前都被認為實力相當接近，不少外界甚至認為巫師握有狀元籤時，仍有可能改選彼得森。因此，這場比賽也被視為巫師是否「選對人」的首次驗證。迪班薩從開賽就火力全開，上半場便攻下19分、4籃板，全場則繳出27分、7籃板、2助攻、2抄截及1阻攻，幫助巫師笑納勝利。彼得森則在下半場逐漸找回節奏，全場攻下24分、3籃板、3助攻，不過也出現8次失誤，並吞下9次犯規，成為比賽中的另一個話題。賽後談到自己全場9次犯規時，彼得森幽默表示：「他們告訴我夏季聯賽有10次犯規可以用，這是一場身體對抗很激烈的比賽，所以我就帶著9次犯規下場了。」一句話讓許多網友忍不住笑了出來紛紛留言：「犯規控制還得看今年的榜眼」還有人調侃道：「他們告訴他最多可以失誤9次，所以他失誤了8次。」除了犯規數驚人外，彼得森賽後出席記者會時，左耳下方還被發現有一道相當深的抓痕。他透露，這是在比賽過程中留下的傷痕，足見這場狀元、榜眼之戰從開賽到終場都充滿高強度肢體碰撞。