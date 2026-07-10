中央氣象署表示，巴威颱風（國際命名：Bavi）已經快抵達台灣家門口，午後風雨明顯增強，今晚至明天白天（7月10日至7月11日）影響最劇烈，北部、中部山區及東北部山區有豪雨以上等級降雨，沿海及北部、宜蘭等地慎防11級以上強陣風。
氣象署預報員王品翔指出，今天中午開始，桃園以北、宜蘭山區開始出現「間歇性降雨」，除了巴威颱風外圍環流帶來的水氣外，颱風也替台灣帶入一些「北風」，北風在通過大屯山、陽明山等地後抬升，並在北台灣長出對流雲系導致降雨，氣象署已經發布「大雨特報」。
🟡115/07/10 大雨特報
◾影響時間：10日白天
◾大雨特報：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣
王品翔說明，巴威颱風中心中午距離台灣還有660公里左右，透過雷達回波圖可以發現，外圍環流的主要雨帶已經在台灣東部外海，今天午後也隨著時間變晚開始進入台灣，今晚至明天，北部、宜蘭、中部山區留意局部性豪雨等級以上，可能出現大豪雨甚至超大豪雨，其它地區也要嚴防大雨、豪雨。
風力方面，氣象署已經在台中大甲沿岸觀測到8級強陣風，苗栗、彰化平均風也有7級，綠島蘭嶼6級，巴威颱風暴風圈預估明天清晨觸陸，各地風力也會越來越強，明天「苗栗以北、宜蘭、恆春半島、蘭嶼、綠島」，要慎防平均風9級以上、陣風11級以上的環境。
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🟡115/07/10 大雨特報
◾影響時間：10日白天
◾大雨特報：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣
風力方面，氣象署已經在台中大甲沿岸觀測到8級強陣風，苗栗、彰化平均風也有7級，綠島蘭嶼6級，巴威颱風暴風圈預估明天清晨觸陸，各地風力也會越來越強，明天「苗栗以北、宜蘭、恆春半島、蘭嶼、綠島」，要慎防平均風9級以上、陣風11級以上的環境。
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