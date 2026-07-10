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韓國女神「國民妹妹」IU（李知恩）與演員李鐘碩交往近4年，今（10）日遭韓媒D社《Dispatch》爆料兩人已於近日分手，雙方隨後也透過媒體證實消息，表示已退回前後輩關係，分手主因為工作繁忙、聚少離多。李鐘碩出道多年，雖然合作過不少女神級演員，但唯一公開認愛的對象始終只有IU，其餘幾段戀情皆停留在緋聞階段。《NOWnews今日新聞》也整理李鐘碩歷年情史，一次回顧男神的感情世界。李鐘碩與IU早在2012年共同主持音樂節目《人氣歌謠》時相識，之後一直維持好友關係。2022年底，《Dispatch》拍到兩人在日本共度聖誕假期，雙方經紀公司隨即證實戀情，李鐘碩更曾在演技大賞得獎感言中，向「那個人」深情告白，之後也多次低調支持IU，包括被拍到穿著IU演唱會周邊應援，甜蜜互動羨煞粉絲。不過這段近4年的戀情最終仍畫下句點，雙方今日證實已和平分手，未來將以演藝圈前後輩身分相處。李鐘碩2014年與朴信惠合作韓劇《皮諾丘》後，因戲裡戲外互動自然，隔年被《Dispatch》拍到多張深夜約會、開車接送及海外同行等照片，一度掀起熱議。不過雙方始終否認交往，強調彼此只是關係很好的朋友。由於當時《Dispatch》掌握不少同框畫面，卻仍未獲承認，甚至一度發文幽默寫下「祝兩人的友誼永遠長存」，成為韓國演藝圈知名話題。2019年，李鐘碩曾被爆熱烈追求女團Hello Venus出身的權娜拉，甚至協助她加入自己創立的經紀公司，外界因此盛傳兩人發展成戀人，還一度傳出男方送車等消息。不過消息曝光後，經紀公司隨即出面否認，強調兩人只是關係親近的演藝圈前後輩，並非戀人。李鐘碩2016年與韓孝周合作《W－兩個世界》時，因戲中情侶互動甜蜜，拍攝花絮更展現十足默契，吻戲及互動自然到讓不少劇迷誤以為假戲真做。兩人因此傳出戀愛傳聞，不過雙方始終沒有承認，也未再有後續發展，緋聞最終不了了之。