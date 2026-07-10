我是廣告 請繼續往下閱讀

晶圓代工龍頭台積電（2330）將於7月16日召開第二季法人說明會，市場高度關注財報與下半年展望。儘管台積電今年以來股價累計上漲約35%，仍落後費城半導體指數同期約67%的漲幅，不過外媒分析認為，隨著AI需求持續升溫、先進製程漲價效益逐步發酵，台積電本季獲利有望優於市場預期，並成為推動股價續攻的重要動能。外媒分析指出，市場目前預估台積電第二季每股盈餘（EPS）約3.83美元、淨利年增55%，但在先進製程需求持續強勁及公司具備優異定價能力下，實際表現有機會優於華爾街預估。此外，市場預期第三季獲利將年增約45%，若法說會釋出的展望優於預期，不僅有助於提升市場信心，也可能成為下半年股價續揚的重要催化劑。根據Counterpoint Research統計，台積電目前穩居全球晶圓代工龍頭，市占率約73%，包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通（Broadcom）及蘋果（Apple）等國際晶片設計大廠，都仰賴台積電生產先進晶片，使其在全球AI半導體供應鏈中占有關鍵地位。隨著AI伺服器、高效能運算（HPC）、智慧型手機及個人電腦等市場需求持續擴大，先進製程產能依舊吃緊，也讓台積電握有更強的議價能力。外媒《Tom's Hardware》日前報導，台積電已陸續調漲先進製程代工價格約5%至10%。市場原先預期公司今年不會調價，但在AI晶片需求遠高於預期下，最終仍啟動漲價措施。法人認為，先進製程價格調升，加上高毛利AI晶片比重持續提升，可望同步帶動營收與獲利表現，進一步挹注今年下半年及明年的成長動能。台積電表示，AI加速器相關業務至2029年的年複合成長率（CAGR）可望維持50%以上，公司也持續加快先進晶圓廠建置，以因應全球高效能運算及AI晶片需求。公司並預估，全球半導體產業規模至2030年可望達1.5兆美元，較先前預測再上修約50%，顯示AI應用仍將是推動半導體產業成長的核心動能。法人認為，在需求強勁、先進製程漲價及產能持續滿載等利多支撐下，若第二季財報與法說會釋出的展望優於市場預期，將有助於推升台積電評價，並為股價開啟新一波上漲行情。