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致癌油事件持續延燒，國民黨立委馬文君表示，重大食安事件，最不能犯的錯就是慢半拍，衛福部長石崇良答詢時證實行政院已掌握事件，行政院長卓榮泰、衛福部及食藥署有責任交代，沒有理由回應「再考慮」，當時究竟做了哪些判斷，若因錯誤判斷、延誤決策，致食安風險擴大，應負起政治責任。馬文君表示，中聯致癌油事件持續延燒，直到衛福部長石崇良在立法院答詢，外界才知道，行政院早在7月3日就已掌握事件，知道問題油早已流入市場。然而，卓榮泰院長沒有立即提高處置標準、全面預防性下架，而是指示「應該要再考慮」。馬文君提到，當時致癌油早已流入市面，許多產品早被民眾吃下肚。令人不解的是，面對如此重大的食安危機，卓院長當時到底還在考慮什麼？是考慮全民健康、考慮政治，還是只想「蓋牌」息事寧人？更令人質疑的是，「再考慮」之後，7月4日專家會議仍維持有限度下架的處置方式，直到事件持續延燒、社會質疑四起，政府才取消20%的下架門檻，改為全面預防性下架。馬文君說明，這起事件早已不是單一廠商違法，而是民進黨政府危機處理失靈、食安把關失守。行政院既然早已掌握事件，就應該以最高標準、最快速度處置，寧可多做、不能少做，第一時間把風險降到最低，而不是一邊觀望、一邊修正政策，錯失控制風險的黃金時間。馬文君說，同時，前天又新增問題油品批號，泰山約1.5萬瓶問題油早已流入市面，影響範圍擴大，可能波及更多食品業者、餐廳、學校，甚至國軍部隊。這再次證明，政府當初的判斷不僅失準，更讓人民承擔原本可以避免的食安風險。「重大食安事件，最不能犯的錯就是慢半拍」。馬文君說，行政院既然已掌握風險，更沒有理由「再考慮」。卓院長、衛福部及食藥署有責任向全民交代，當時究竟做了哪些判斷，沒立即採取最高規格處置，若因為錯誤判斷、延誤決策，導致食安風險持續擴大，就應該負起應有政治責任。