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日本沖繩縣南城市玉城百名的百名海灘東方天空，當地時間6日晚間7時30分至8時左右，突然出現一團發出強烈橘色光芒的神秘物體，畫面曝光後立刻引發熱議。目擊民眾紛紛猜測「這該不會是UFO吧」、「真的太不可思議了」，議論聲不斷。為了查明這團神秘光體的真實身分，當地媒體特別詢問石垣島天文台專家以及航空自衛隊，試圖釐清真相。根據《朝日新聞》與《沖繩時報》報導，目擊到這團神秘發光物體的百名海灘，同時也是當地知名觀光景點。拍下空中兩個強烈橘色光體的目擊者古波津泉表示，這次發光現象持續了大約20分鐘之久。他受訪時直呼：「真的被嚇了一大跳，因為我從來沒看過那樣的光，所以一直在想那到底是什麼東西，該不會真的是UFO吧？」語氣中難掩震驚。另一方面，也有網友進一步指出，美國政府上個月才剛公開、列為「未確認異常現象」（UAP）的影像畫面，竟然與這次在沖繩拍攝到的畫面十分相似，這項發現也讓外界對UFO的討論聲浪持續升溫、越演越烈。不過，石垣島天文台隨即出面說明，指出石垣島周邊在2022年2月曾實施過夜間訓練，當時使用的照明彈，同樣呈現與這次相同的強烈橘色光芒。據悉，海上保安廳當年曾事前公告將實施照明彈訓練，天文台人員當時也拍下了現場實際情況作為紀錄。記者就此現象進一步詢問航空自衛隊，以及石垣島天文台室長有松亘與前所長宮地竹史。有松指出，這次目擊光體的顏色、移動方式、亮度及發光時間，都與2022年那起案例高度相似，也完全符合從遠處觀察照明彈時的典型特徵，因此推測這次目擊到的光體，「很可能是海上保安廳或航空自衛隊等單位在進行夜間訓練時所使用的照明彈」。宮地則進一步分析，這道光的亮度特徵非常接近人工光源，綜合高度、移動方式等多項因素研判，海面上當時很可能有直升機等飛行器正在活動，因此推測這極有可能是民眾把某種例行訓練活動，誤認成了UFO。值得注意的是，航空自衛隊稍早已在美國聯邦航空總署（FAA）的飛航公告（NOTAM）中明確指出，6月30日至7月30日期間，將在沖繩周邊實施由飛機投放附降落傘照明彈（flare）及信號彈的訓練計畫。航空自衛隊那霸基地8日接受《沖繩時報》採訪時也證實，已確認那霸救難隊確實於6日當天進行過相關訓練，不過目前尚無法百分之百確認，這次訓練是否就是民眾目擊不明發光物體的真正原因，後續仍待進一步釐清。