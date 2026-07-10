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▲第9號巴威颱風飛機投落送觀測結果，即時應用於中央氣象署颱風預報作業。（圖／中央氣象署提供）

▲投落送探空儀(dropsonde)，由美國國家大氣研究中心研製，以飛機載至規劃之飛行路徑上空投下，用以量測大氣之氣壓、溫度、濕度以及水平風速風向之垂直分佈。

巴威颱風（國際命名：Bavi）持續向西北移動，朝台灣東北方海面接近，中央氣象署與國立臺灣大學、漢翔公司合作，今（10）日清晨5時從台中清泉崗機場出動Astra噴射機，執行約5小時的「颱風飛機投落送觀測（追風計畫）」任務。「颱風飛機投落送觀測」是利用飛機於颱風環流上空投放投落送儀器，蒐集關鍵區域高空至近海面的氣象資料，以掌握颱風環流結構及周邊大氣環境。自2003年推動以來，該計畫已完成91架次飛行觀測，累積豐富觀測成果，對提升臺灣颱風監測能力及預報準確度具有重要助益。氣象署指出，巴威颱風位於鵝鑾鼻東方海面，由於海面上氣象觀測資料相對稀少，氣象署透過飛機投落送觀測，可取得高空至近海面的關鍵氣象資料，做為颱風分析及預報的重要依據。為了提升觀測效益，氣象署與國立臺灣大學依據颱風未來可能移動路徑及大氣環境，共同規劃本次飛行航線。任務期間，飛機爬升至約1萬3千公尺高空，針對巴威颱風暴風範圍周邊及其可能行經的重要區域進行觀測，觀測所得的投落送資料則透過衛星立即傳回氣象署，並即時引入預報作業系統，用於分析颱風即時結構與發展趨勢，同時提供數值預報模式進行模擬運算，提升颱風風雨預報準確度。此外，本次「颱風飛機投落送觀測」任務後，相關觀測資料也同步分享予全球各氣象作業中心，強化台灣氣象科技的國際能見度。