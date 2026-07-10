颱風來襲，除了要備好糧食等物資，家中也有多項設備要先檢查，像是電器用品，家電達人486先生就曾提醒，多數暫時用不到的家電用品設備最好拔掉插頭，原因除了插著電會持續消耗電力之外，在颱風期間，若還遇到停電、復電，或電壓不穩時，可能增加家電故障的機率，尤其電視、音響、咖啡機及電鍋這4種家電最是要注意。
颱風停電、復電最危險 達人提醒4種家電先拔插頭
486提到，電視、音響、咖啡機及電鍋等設備，即使沒有啟動，只要插頭仍接在插座上，待機狀態下仍會消耗少量電力。而颱風期間若發生跳電或突然恢復供電，因為瞬間電壓波動的影響，有可能造成內部電子零件損壞，未設置突波保護裝置的家庭，更是要留意。
不是所有家電都要拔！冰箱、WiFi路由器別亂關
有些民眾直到颱風過後才發現家電無法使用，問題可能就是出在斷電與復電過程中的異常電流。他也提及，並非每一種家電都適合拔掉插頭。冰箱與冷凍櫃需要持續運轉，才能維持食材所需的低溫環境，通常不建議任意斷電。而WiFi路由器本身耗電量不高，若拔除插頭，除了家中網路會中斷，也可能影響監視器、智慧門鎖及其他智慧家庭設備，因此無須頻繁關閉。
停電冰箱怎麼辦？最忌一直開冰箱門
另外，若是遇到停電時，冰箱該如何處理？Panasonic在官網分享，停電後冰箱不會馬上變成常溫，一般來說，只要冰箱門保持關閉，冷藏室可維持約2至3小時的保冷效果，因此短暫停電時不需急著將食材取出，然而，若遲遲未恢復供電，尤其在夏季高溫下，冰箱內溫度會逐步升高，這時延長保冷時間就成為最重要的關鍵。
家中若有保冷劑、冷凍食品或事先冰凍好的寶特瓶，在停電初期可儘快移到冷藏室上層，利用冷空氣由上而下流動的原理，延緩溫度上升，讓冷藏室溫度維持更久，不過搬運時需加快速度，避免冷凍室長時間開門導致冷凍食品融化。尤其切記停電時最常見的錯誤行為，就是反覆開啟冰箱門檢查，此舉會加速冷空氣流失。
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486提到，電視、音響、咖啡機及電鍋等設備，即使沒有啟動，只要插頭仍接在插座上，待機狀態下仍會消耗少量電力。而颱風期間若發生跳電或突然恢復供電，因為瞬間電壓波動的影響，有可能造成內部電子零件損壞，未設置突波保護裝置的家庭，更是要留意。
有些民眾直到颱風過後才發現家電無法使用，問題可能就是出在斷電與復電過程中的異常電流。他也提及，並非每一種家電都適合拔掉插頭。冰箱與冷凍櫃需要持續運轉，才能維持食材所需的低溫環境，通常不建議任意斷電。而WiFi路由器本身耗電量不高，若拔除插頭，除了家中網路會中斷，也可能影響監視器、智慧門鎖及其他智慧家庭設備，因此無須頻繁關閉。
停電冰箱怎麼辦？最忌一直開冰箱門
另外，若是遇到停電時，冰箱該如何處理？Panasonic在官網分享，停電後冰箱不會馬上變成常溫，一般來說，只要冰箱門保持關閉，冷藏室可維持約2至3小時的保冷效果，因此短暫停電時不需急著將食材取出，然而，若遲遲未恢復供電，尤其在夏季高溫下，冰箱內溫度會逐步升高，這時延長保冷時間就成為最重要的關鍵。
家中若有保冷劑、冷凍食品或事先冰凍好的寶特瓶，在停電初期可儘快移到冷藏室上層，利用冷空氣由上而下流動的原理，延緩溫度上升，讓冷藏室溫度維持更久，不過搬運時需加快速度，避免冷凍室長時間開門導致冷凍食品融化。尤其切記停電時最常見的錯誤行為，就是反覆開啟冰箱門檢查，此舉會加速冷空氣流失。