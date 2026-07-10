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台、美股今年以來屢創新高，但市場波動也明顯加劇。投資媒體《The Motley Fool》提醒，熊市終究難以避免，與其等到股市重挫才倉促應對，不如提前擬定投資策略，趁市場恐慌、優質企業股價回檔時分批布局，等待景氣回升後收穫長線成長。分析師Keithen Drury因此點名Alphabet、亞馬遜（Amazon）及台積電（TSMC）三檔股票，認為是熊市來臨時最值得逢低布局的標的。Alphabet憑藉Google搜尋、YouTube及Google Cloud建立起穩固的護城河，搜尋引擎仍是全球網路流量的重要入口，龐大的廣告業務雖可能受景氣循環影響，但歷次景氣復甦後都能快速回升。近年Alphabet更積極搶攻AI市場，旗下大型語言模型Gemini用戶數已突破9億，並陸續整合至Google搜尋、Workspace等核心產品。受惠AI需求爆發，Google Cloud於2026年第一季營收年增63%，達200億美元，Alphabet今年更規劃投入1900億美元（約新台幣6兆元）擴建AI基礎設施。即使資本支出大幅增加，公司最新一季仍創造100億美元自由現金流，每股盈餘（EPS）年增82%至5.11美元，展現穩健的獲利能力。分析師認為，Amazon與Alphabet同樣屬於景氣循環中的防禦型大型科技股。旗下電商平台仍是全球消費的重要管道，而雲端服務AWS則穩居全球最大雲端供應商，企業即使面臨景氣放緩，對雲端運算的需求仍難以大幅縮減。雖然經濟衰退可能讓消費支出放慢，但民眾仍需購物、企業仍需運算資源，因此Amazon的基本需求相對穩定。待景氣復甦後，消費與企業投資同步回溫，也有望帶動Amazon重新迎來高速成長。分析師指出，若熊市並非因台海重大地緣政治衝突引發，台積電幾乎是逢低布局的首選。作為全球晶圓代工龍頭，台積電掌握先進製程技術，是AI、高效能運算（HPC）及各類高階晶片最重要的供應商。受惠AI需求持續爆發，台積電2026年第1季營收年增41%至360億美元，每股盈餘（EPS）達3.49美元、年增65%。市場預估，到2030年全球晶圓代工市場規模可望突破1.5兆美元（約新台幣48兆元），隨著AI、數位化及高效能運算需求持續攀升，台積電仍被視為長線最大受惠者之一。除了上述三檔熊市首選，《The Motley Fool》也提到，美光（Micron）同樣是AI浪潮的重要受惠股。隨著全球科技巨頭持續擴建AI資料中心，高頻寬記憶體（HBM）需求快速攀升，帶動美光營運大幅成長，近三年股價累計漲幅已超過1500%。美光2026財年第3季營收年增345%至近415億美元，在產品價格上揚帶動下，調整後每股盈餘（EPS）暴增逾1300%，達24.67美元。市場預估，全球科技業未來將投入約7500億美元建置AI基礎設施，記憶體需求仍將持續升溫，也讓外資將美光目標價一舉上修至1500美元。