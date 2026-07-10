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颱風巴威來襲，台北市宣布今（10）日停班停課，不過台北市長蔣萬安一早去多處視察防颱整備，在大同區光能里視察時，更嘗試拿起簡易抽水機，大秀肌肉，不過里長當面稱「跟市長報告，凡事都靠里辦公室這邊來準備，坦白講物資不可能充足」，但也大讚蔣的無菸城市政策，因為菸蒂吸水會蓬鬆無法消掉，常導致積淹水，負壓式吸菸室能幫助排除積淹水的可能性。蔣萬安日前主持巴威颱風整備會議，詢問其他區公所有沒有要提出協助，稱沒有提出，就認為做好萬全準備，「就不要給我發生屆時有任何再需要緊急調度的情事」。蔣萬安今上午視察大同區光能里韌性社區防颱整備，里長陳靜筠介紹防災包和多項防災應變物資，介紹到簡易抽水機時，她坦言，不可能所有的物品都靠里辦公室準備，他們會盡量宣導，請有需要庇護處的店家、住戶，自己也要準備這樣的物資，「跟市長報告，凡事都靠里辦公室這邊來準備，坦白說，物資不可能充足啦」。蔣萬安此時也走上前，嘗試拿起簡易抽水機，大秀手臂肌肉。隨後，陳靜筠更現場拿出小型電鋸示範，大讚「這個很好用，就是有掉下樹枝可以簡易使用」。陳靜筠也有提到，水溝的菸蒂因為吸水會膨脹，就像是香菇一樣很難消掉，所以常常積淹水，挖出來就一堆這個東西，說實話裝了負壓式吸菸室，也幫助排除積淹水的可能性，蔣萬安則笑說「謝謝」。