但多次開出合約都被庫明加拒絕，包含2年2000萬美元（約合6.4億新台幣）報價，庫明加方面的理想價碼，是以去年開季前與勇士簽下的合約作為標竿，希望獲得平均超過2500萬美元（約合8.02億新台幣）複數年合約。

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「我認為，庫明加希望獲得的年薪，是高於他去年從勇士拿到的2500萬美元合約，但我誠實地說，我很難想像他能在市場上拿到這個數字。」

洛杉磯湖人幾乎完成休賽季補強計畫，最後一環就是找來庫明加（Jonathan Kuminga）填補鋒線戰力缺口，根據《Yahoo Sports》記者Jake Fischer報導，湖人雖然與亞特蘭大老鷹談妥「先簽後換」方案，湖人休賽季續約里夫斯（Austin Reaves）之後，陸續敲定包含凱斯勒（Walkers Kessler）在內的4人，花光超過5000萬美元薪資空間，目前陣容名單達到14人，最後一個位置，據傳想補強具備活動力、外線能力的鋒線，庫明加成為首要目標之一。庫明加去年開打前，與老東家勇士簽下2年4850萬美元續約合約，其中第2年為球隊選擇權，老鷹日前已經拒絕執行下季2430萬美元合約，但仍保有他的「鳥權（Bird Rights）」，若有其他球隊對庫明加有興趣，得跟老鷹商討先簽後換。湖人過去1周內，據傳已經跟老鷹談妥意願，三度向庫明加報價卻都遭到拒絕。根據Jake Fischer報導，湖人提出2年2000萬美元合約，但庫明加希望獲得超過2500萬美元，雙方有超過500萬美元認知差距，庫明加在2021年首輪第7順位加入勇士，上季於勇士、老鷹合計出賽36場，場均繳出12.2分、5.6籃板與2.3助攻，投籃命中率46.3%，三分球命中率33.3%，儘管即將年滿24歲，但因為具備身材優勢，仍被認為有不少潛力開發空間。