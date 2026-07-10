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規模龐大且威力強勁的颱風「巴威」10日逼近日本西南部島嶼，日本當局隨即示警，當地恐出現強烈陣風、豪雨、土石流及淹水等災情，情勢不容小覷。外媒更指出，這波巴威颱風極有可能成為當地近年來破壞力最強的風暴，威脅程度不容小覷。根據路透社報導，10日清晨，颱風巴威已逐漸逼近鄰近台灣的日本先島群島（Sakishima Islands），近中心最大持續風速達每小時162公里，威力相當驚人。當地居民見狀紛紛動起來，用膠帶加固自家窗戶，並在住家及商店外緊急架設防風網，全力嚴陣以待。受到颱風影響，目前已有多家航空公司陸續取消當地數十個航班，其中甚至包括部分原訂11日才要起飛的班機，顯示航空業者已提前超前部署，避免旅客受困或發生意外。記者實地走訪先島群島中，深受觀光客歡迎的知名景點石垣島（Ishigaki），發現當地居民早已提前展開防颱物資採購行動，超市貨架上的泡麵幾乎被搶購一空，場面相當熱絡。此外，部分公共海灘、濱海公園及渡輪碼頭，目前也已宣布關閉，全面進入防颱應變狀態。經營自行車出租店的野村浩（Hiroshi Nomura，音譯），一邊忙著架設防風網一邊受訪表示：「我聽說這次颱風規模會相當大。」他語帶擔憂地補充：「我有點擔心，我們目前的防颱準備到底夠不夠。」道出當地居民面對這波強颱來襲時，內心真實的忐忑不安。