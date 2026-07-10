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▲IU、李鐘碩曾一起戴GUCCI情侶對戒。（圖／翻攝自微博＠小娛衝衝衝）

▲IU（右）跟李鐘碩（左）被眼尖粉絲發現有同款外套。（圖／翻攝自YouTube@rhywith、IG@kiteleeflying）

韓國演藝圈情侶檔IU與李鐘碩今（10）日向韓媒《Dispatch》證實已經分手的消息，4年戀情告吹，令人惋惜。回顧他們過往感情有多甜蜜，認愛前就被拍到一起揹Bottega Veneta經典卡帶包，交往後又被發現共同戴上Gucci情侶對戒，直到今年1月還被抓包穿同件Balenciaga的毛毛外套，讓外界誤以為他們感情很穩定，如今都被分手消息震驚了。回顧IU與李鐘碩的情侶配件，他們2022年底認愛前，就被拍到同遊日本，當時身上都背著Bottega Veneta經典手袋Cassette，也就是卡帶包，官網定價要3100美元（約新台幣9.9萬元），兩者的差別在於IU揹的是銀釦款式，李鐘碩則揹金釦，透過這種小巧思低調放閃。雙方承認交往後，2023年又被拍到手戴情侶對戒，選的品牌是IU代言的GUCCI。這款Icon系列的戒指上頭鑲有碎鑽，花紋則是GUCCI字樣，IU戴著是黃金材質，售價為台幣16萬8700元，李鐘碩則戴18K白金材質，售價為17萬4900元，兩者合計要34萬3600元，相當奢華。除此之外，兩人今年1月也被發現，穿同件Balenciaga的毛毛外套，出席朋友聚會。IU在演員李妍的頻道中，穿著這件台幣約8.2 萬元的外套現身，幾天後李鐘碩則在柳惠英YouTube穿同件外套，立刻引發討論。雖然IU事後否認「是不同件啦」，但粉絲認為LOGO跟顏色一致，其實就是情侶裝。另外，李鐘碩還曾被發現頭戴IU演唱會周邊的帽子，因此即便雙方幾乎沒有同框放閃，還是被認為感情很穩定，孰料如今迎來分手局面，相當遺憾。至於分手原因，雙方代表回應是因工作繁忙，聚少離多才分開的。