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▲IU曾在2012年PO出一張和Super Junior成員銀赫（如圖）的親密合照，雖然馬上就把照片刪掉，但照片仍在網路上瘋傳。（圖／資料照）

▲IU今爆出與交往4年的男友李鐘碩（如圖）分手。（圖／記者葉政勳攝影）

南韓女星IU今（10）日被爆分手，與交往4年的李鐘碩情斷，消息曝光震撼粉絲。IU出道17年，感情動向也備受關注，曾與Super Junior銀赫、GD（G-Dragon）、金秀賢等男神傳緋聞，不過只認愛張基河、李鐘碩2男星。IU在歌壇、影視界都有著亮眼成績，有著甜美長相的她，更是許多人心中的理想型。除了演藝事業備受關注，感情世界也受到粉絲們討論，IU曾在2012年PO出一張和Super Junior成員銀赫的親密合照，雖然馬上就把照片刪掉，但照片仍在網路上瘋傳，而SM娛樂則回應「銀赫是去探病」，並非網路上謠傳的「床照」，但許多網友仍質疑此說法。此外，IU曾在2017年邀請GD合作歌曲〈Palette〉，之後兩人不時公開互動，某次IU分享印有自己照片的燒酒杯，GD則用個人帳號回應「我的最愛」，引人遐想，不過有粉絲解釋，GD所指的最愛其實是杯中的燒酒。不僅如此，IU也與李玹雨、呂珍九、李準基及金秀賢等人傳過緋聞，但她卻只認愛過張基河、李鐘碩。IU 2015年被韓國媒體Dispatch（D社）爆料與張基河交往，之後她證實雙方在廣播節目中見面時一見鍾情，並開始秘密交往。戀情曝光時，IU更在聲明中提到彼此已經交往快2年了，表示：「突然爆出消息各位一定很驚訝吧！真的很對不起，之前沒有跟大家說，也很抱歉。」不過這段戀情僅維持4年就告吹，彼此退回友好的前、後輩關係。IU 另一位認愛對象則是李鐘碩，2022年D社搶先元旦情侶曝光兩人熱戀的消息，並PO出日本約會照，兩人當下大方透過經紀公司承認戀情，表示「兩人已認識很久，最近從好友、好同事發展為戀人關係，希望粉絲能以溫暖視線看待並為這段姻緣應援。」獲得外界許多祝福。感情看似穩定的他們，今卻遭D社爆料4年感情結束，退回演藝圈前、後輩關係，至於分手原因則傳出是因兩人的行程太忙，見面時間驟減才決定分手。