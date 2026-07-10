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啊……嘴巴好乾喔，啊，還有，我結束兵役之後，曾經有過很多煩惱，也有很多恐懼和痛苦。那個時候，有一個人，幫助我往更好的人生方向前進，也讓我能夠擁有正面的想法。

我一直很想藉著今天這個場合，對那個人說一些話。謝謝妳一直都這麼帥氣、這麼優秀，還有，我……在非常非常漫長的時間裡，一直都非常、非常喜歡妳，也非常尊敬妳，我想把這些話告訴妳。

看著那個人，我……曾經……想過很多次：「早知道以前就應該更努力的活著。」、「早知道就應該成為一個更好的人。」也因此，我回頭看自己一路走來的那些日子……常常反省，如果當時能做得更好就好了，如果自己能成為更好的人就好了。

李鐘碩（李鍾碩）、IU今（10）日親自向韓媒《Dispatch》證實最近分手，消息震撼演藝界！其實這段戀情當年之所以曝光，是李鐘碩勇敢在公開場合告白，大家才發現他早已成功追到IU。他在2022年底的《MBC演技大賞》頒獎典禮台上鋪陳超久，謝完劇組、經紀人、家人，緊張到突然喊：「嘴巴好乾喔。」最後才鼓起勇氣，結結巴巴向IU告白：「我喜歡妳好久了。」甚至逼得原本準備公布2023年元旦情侶的D社提前一天交作業。本篇也帶大家回顧當年李鐘碩站在全國觀眾面前，勇敢告白IU的神級名場面。李鐘碩、IU分手的消息由《Dispatch》曝光，雙方今天表示：「2人最近已經分手，決定以關係良好的前後輩身分繼續相處。」身邊人士也透露，2人工作行程實在太繁忙，能夠見面的次數逐漸減少，最後決定結束這段關係。李鐘碩與IU最早於2012年擔任SBS《人氣歌謠》主持人時認識，當了長達10年的朋友，直到2022年才正式發展成戀人。這段戀情之所以曝光，不是狗仔拍到，也不是身邊友人爆料，正是李鐘碩本人趕在《Dispatch》公開2023年元旦情侶之前，站在全韓國觀眾面前，鼓起勇氣親口向IU告白。2022年12月30日，李鐘碩憑《黑話律師》拿下《MBC演技大賞》大獎，他一上台就看得出來超緊張，開口第一句還說：「在公布結果之前，我真的緊張到快死了。」說完一輪的感謝名單後突然停頓，冒出一句：「啊……嘴巴好乾喔。」接著話鋒一轉，李鐘碩提起自己結束兵役後，曾經歷許多煩惱、恐懼與痛苦，「」他表示一直很想藉著這個場合，親口對「那個人」說一些話，然後終於把藏在心裡很久的告白說出口：「」或許是真的太緊張，李鍾碩整段告白不斷停頓，「非常」一說再說。他還坦言，看著「那個人」時，曾無數次想過：「早知道以前就應該更努力的活著」、「早知道就應該成為一個更好的人」，也因此常常回頭反省自己走過的日子，「如果當時能做得更好就好了，如果自己能成為更好的人就好了。」最後承諾未來會為了成為更好的人繼續努力，而「那個人」後來被D社證實就是IU。在公布結果之前，我真的緊張到快死了。呃……首先，真的真的非常感謝。呃，我……大概6年前，我20多歲時第一次拿到演技大賞，那時候的我，好像還不太懂這個獎真正代表的意義。如今到了30多歲，隔了很長一段時間，再次以回歸之作和大家見面，得到了大家這麼多的喜愛，還頒給我這麼大的獎，我感受到的那份責任和重量，好像和20多歲的時候完全不一樣。還有……真的……好像有非常多需要感謝的人。因為隔了很久才再次演戲，而且這也是我第一次挑戰這類型的作品，所以真的有很多害怕的事情。從選擇這部作品，到順利完成拍攝，一直支持我、成為我力量的吳忠煥導演，還有……這次的作品，我好像比任何時候都更受到工作人員的幫助，真的非常非常感謝導演以及所有工作人員，還有我們……在監獄裡真的就像實際坐牢一樣，整整8、9個月，大家真的都辛苦了。所以，我們……一起「坐牢」的演員們，還有在監獄外，四處奔波、努力奮戰的潤娥，以及景元哥和其他演員們，我真的由衷感謝你們。還有……我透過導演聽說，有人希望我一定要在這裡提到他的名字。多虧李泰冠燈光導演，讓我在鏡頭裡看起來非常帥，真的非常感謝。還有……從這部作品開始到結束，一直陪著我一起辛苦，為我付出很多的……潤成哥，真的非常謝謝你。還有俊昊、順宰、漢奎，我們的經紀人們也真的辛苦了，拍這部作品的過程中，我真的真的很想跟你們說聲謝謝。還有我們……我的家人，總是把我擺在第一順位，真的很對不起。我媽媽從昨天晚上開始就一直說：「如果你真的得獎了，你又不太會講得獎感言，所以要先練習一下。」她一直提心吊膽，現在應該也正在看吧。到目前為止，我覺得自己好像還表現得不錯，媽媽，妳應該可以放心了，我真的非常非常愛妳，也一直都很感謝妳。呃……未來，我會為了成為更好的人，更加努力。而對正準備朝這個方向前進的我來說，在這個時候獲得這麼大的獎，好像也成為了我的動力，讓我接下來一段時間，可以繼續認真、努力的生活。還有……嗯……我會努力成為一名認真、優秀的演員。各位觀眾，新年快樂，祝大家新年福氣滿滿，謝謝大家。