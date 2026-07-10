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▲IU（左）在2012年曾因誤上傳與Super Junior成員銀赫（右）的合照，引發韓國娛樂圈高度關注。（圖／翻攝自網路）

韓國「國民妹妹」IU（李知恩）今（10）日證實與演員李鐘碩結束近4年戀情，雙方退回前後輩關係，消息震撼演藝圈。事實上，IU出道多年形象清新，鮮少捲入爭議，不過2012年曾因一張與Super Junior成員銀赫（Eunhyuk）的合照，引爆韓國娛樂圈熱議，至今仍被視為她演藝生涯最具代表性的風波之一。2012年11月，IU疑似誤將一張與銀赫的合照上傳至社群平台，照片中IU身穿粉紅色睡衣，神情自然，銀赫則疑似未穿上衣，兩人靠得相當近。照片雖然很快遭刪除，但早已被網友截圖保存，在網路上迅速瘋傳，引發外界高度關注。由於兩人當時從未公開承認交往，照片曝光後立刻掀起各種猜測，也讓IU原本清新、甜美的形象受到衝擊，事件一度成為韓國娛樂圈最受矚目的新聞。事件延燒後，IU所屬經紀公司Loen娛樂（現為EDAM娛樂）發表聲明表示，照片是在銀赫前往探望生病的IU時所拍攝，否認外界各種揣測，並對照片意外公開向大眾致歉。銀赫所屬的SM娛樂當時則未對兩人關係多做說明。儘管事件最終未再有更多發展，但這起「手滑床照事件」仍成為IU演藝生涯中最受討論的爭議之一，直到今日仍不時被外界提起。