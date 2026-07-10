《幻獸帕魯》1.0正式版今（10）日正式登場，遊戲開發商Pocketpair釋出宣傳影片，展示新夥伴、區域和科技等，並提醒玩家要在更新前，把舊版的MOD完整移除，否則會導致遊戲閃退，甚至會造成存檔毀損。
等待2年多終於推正式版 Steam版特價中
《幻獸帕魯》是一款支援32位玩家連線的怪獸養成型遊戲，玩家在遊戲中除了養成怪獸，還需要在開放世界生存建造遊戲，玩家可以跟各種「帕魯」合作，探索這片廣大世界，該遊戲在2024年1月19日開放搶先體驗，一推出就吸引超多玩家，4天就賣出600萬套，直到2年半後，《幻獸帕魯》才迎來正式版。
官方日前也曝光《幻獸帕魯》1.0版上市宣傳影片，內容以實機展示正式版遊戲，玩家可在正式版和新夥伴一起在新的地圖探索，也能解鎖新科技等。即日起到7月24日為止，Steam版本原價488元，特價341元，購買組合包也有特別優惠。
不移除MOD 恐有相容性問題
開發商Pocketpair提醒玩家，如果《幻獸帕魯》玩家有安裝過MOD，一定要在更新1.0版本前，把舊的MOD徹底移除，因為《幻獸帕魯》1.0版會對遊戲基本系統和部分機制進行調整，若還有長時間沒有更新的MOD，可能導致跟新版遊戲內容發生衝突，導致遊戲閃退、存檔異常、資料毀損等。
官方指出，MOD不能只有關閉、停用，建議玩家先備份重要存檔資料，接著手動刪除遊戲資料夾中，所有舊版MOD檔案，或是把MOD檔案移動到其他位置保存。若玩家曾經使用Steam工作坊安裝MOD，除了要先取消訂閱，也要手動清除本機殘留檔案，以免遊戲發生相容性問題。
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《幻獸帕魯》是一款支援32位玩家連線的怪獸養成型遊戲，玩家在遊戲中除了養成怪獸，還需要在開放世界生存建造遊戲，玩家可以跟各種「帕魯」合作，探索這片廣大世界，該遊戲在2024年1月19日開放搶先體驗，一推出就吸引超多玩家，4天就賣出600萬套，直到2年半後，《幻獸帕魯》才迎來正式版。
官方日前也曝光《幻獸帕魯》1.0版上市宣傳影片，內容以實機展示正式版遊戲，玩家可在正式版和新夥伴一起在新的地圖探索，也能解鎖新科技等。即日起到7月24日為止，Steam版本原價488元，特價341元，購買組合包也有特別優惠。
開發商Pocketpair提醒玩家，如果《幻獸帕魯》玩家有安裝過MOD，一定要在更新1.0版本前，把舊的MOD徹底移除，因為《幻獸帕魯》1.0版會對遊戲基本系統和部分機制進行調整，若還有長時間沒有更新的MOD，可能導致跟新版遊戲內容發生衝突，導致遊戲閃退、存檔異常、資料毀損等。
官方指出，MOD不能只有關閉、停用，建議玩家先備份重要存檔資料，接著手動刪除遊戲資料夾中，所有舊版MOD檔案，或是把MOD檔案移動到其他位置保存。若玩家曾經使用Steam工作坊安裝MOD，除了要先取消訂閱，也要手動清除本機殘留檔案，以免遊戲發生相容性問題。