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個案住院3個月傷口仍潰爛 中醫雷射針灸4週可自行走

▲個案本身患有糖尿病、且在洗腎，去年底修剪左腳大拇指的指甲時，不小心剪破小傷口，後續出現明顯異常紅腫，醫師診斷為「蜂窩性組織炎」和「菌血症」。（圖／食藥署提供）

截肢處周邊血液循環差 醫：要謹慎防範進一步感染

一名70多歲婦人本身有糖尿病史，幾個月前因為修剪腳趾甲，導致左腳大拇指出現傷口，後續竟持續惡化，送至醫院後截除2根腳趾頭，但傷口未見好轉，除了繼續換診及服用口服抗生素，同時搭配中醫治療，每週接受2次雷射針灸治療，傷口開始有明顯的進步好轉。個案本身患有糖尿病、且在洗腎，去年底修剪左腳大拇指的指甲時，不小心剪破小傷口，自行敷藥不覺有異狀。家人發現腳趾頭明顯異常紅腫，立刻將患者帶至醫院急診，診斷為「蜂窩性組織炎」和「菌血症」須住院治療。住院3個月期間，病患經歷抗生素治療和4次外科清創手術，陸續截除左腳大拇指和食指，因傷口不易癒合，持續流血，共輸血5000cc，治療後傷口仍未見好轉，呈現潰爛、惡臭的現象。後續，個案透過整形外科看診，經醫師診視檢查開立口服抗生素和囑咐每日換藥。並經員榮醫院中醫師張淵雅看診，接受每週2次雷射針灸治療，傷口開始有明顯的進步好轉，尤其是原本無知覺的第4隻腳趾頭在做了第2次的雷射針灸治療後出現有明顯的觸感。張淵雅說，個案治療4個星期後，就能自行行走無須輔具。張淵雅說明，雷射針灸利用特定波長的低能量雷射照射穴位與傷口周邊，能刺激肥大細胞釋放特殊因子，強迫末梢微血管擴張、促進局部血液循環，並活化受損的神經組織。張淵雅提到，第二腳趾缺失後，第三腳趾可能產生變形，如爪狀趾，導致足底局部壓力異常集中，極易在腳掌或腳趾關節處摩擦形成厚繭與潰瘍。由於截肢處周邊組織血液循環仍差且有神經病變，剩餘組織承受高壓時極易反覆潰瘍，也需極度謹慎防範進一步感染與高位截肢的風險。張淵雅提醒，糖尿病患者若長期血糖控制不良易併發末梢神經病變及末梢血液循環不良。由於末梢神經病變、感覺較遲鈍，有傷口難以察覺，若加上免疫力低，細菌感染後極易演變成嚴重的蜂窩性組織炎或骨髓炎，應多加留意。