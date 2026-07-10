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台股6月進入高檔震盪格局，不過定期定額投資熱度絲毫未減。根據證交所最新公布的6月定期定額交易戶數統計，元大台灣50（0050）單月再增加11.1萬戶，累計定期定額投資戶數正式突破120萬戶，不僅穩居全台ETF冠軍，也顯示市場震盪之際，投資人仍持續透過市值型ETF長線布局。統計顯示，0050以120.4萬戶穩居定期定額排行榜第一名，大幅領先第二名元大高股息（0056）的31.6萬戶，以及第三名國泰永續高股息（00878）的31.5萬戶。這也是0050近一年來第三度單月新增超過10萬名定期定額投資人，反映資金持續流向與大盤連動性較高的市值型ETF。績效表現方面，截至7月8日止，0050近三年含息報酬率高達261.1%，明顯優於0056、00878及00919等高股息ETF，同期間報酬率約落在113.98%至120.8%之間，0050幾乎高出一倍。法人指出，市值型ETF能完整參與大型權值股成長，在多頭行情中通常具有更佳的長期報酬表現。成立23年的0050歷經網路泡沫、金融海嘯、新冠疫情及AI浪潮等多次市場循環，指數化投資策略已受到市場長期驗證。自2003年成立以來，累計含息報酬率已超過2277%，成為不少投資人長期存股首選。截至7月8日，0050基金規模已突破2.2兆元，經理費率也降至0.07%，未來隨基金規模持續擴大，費率還有機會進一步降至約0.05%，低成本優勢將更有利於長期投資。目前0050總受益人數已達327萬人，其中約120萬人透過定期定額方式投資，每月都有超過百億元資金持續流入台股權值股。市場因此將這股穩定且持續進場的資金稱為台股「第四法人」。法人認為，在定期定額資金持續累積，以及權值股獲得穩定買盤支撐下，不僅有助降低市場波動，也可望成為未來台股持續挑戰更高指數的重要支撐力量。