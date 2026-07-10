品牌方NIKE去年就曾為他的Phantom系列球鞋推出廣告，以守門員視角體驗哈蘭德持球攻框帶來的壓力，以及絕望下的5個心境變化

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要說本屆美加墨世界盃爆紅出圈球員，莫過於挪威當家前鋒哈蘭德（Erling Haaland）莫屬。實際上，哈蘭德近年來就是全球足球新寵兒，，堪稱「門將恐怖片」的超有梗創意廣告，隨著哈蘭德全球爆紅也再度受到關注。NIKE這支廣告創意源自於心理學上的「悲傷5階段」，將其惡搞改編成當守門員面對哈蘭德時，從抗拒到認命的5個恐懼階段，用來凸顯哈蘭德在球場上對門將帶來的極致壓迫感。🚩第一階段【否認（Denial）】：門將看著衝過來的哈蘭德，拼命安慰自己：「冷靜點，他身高195公分、體重94公斤就只是傳聞，他只是個普通人，我防得住。」🚩第二階段【憤怒（Anger）】：防線被無情推土機式碾壓後，門將崩潰怒吼：🚩第三階段【討價還價（Bargaining）】：眼看哈蘭德準備輕鬆進球，無能為力的門將，轉身向遠處的裁判與場邊瘋狂大喊：「越位了吧？這絕對越位了！可以看VAR（重播助理裁判）嗎？拜託算他進球無效！」🚩第四階段【絕望（Depression）】：發現抗議無效，門將直接癱倒在草地上痛哭或雙眼無神，徹底承認自己在絕對的力量與速度面前，到底有多麼渺小。🚩第五階段【接受（Acceptance）】：最終，門將說服自己，露出一副看透人生的無奈笑容：這個創意完美呼應NIKE為哈蘭德推出專屬Phantom系列球鞋標語：「我進的球越多，創造的恐懼就越大（The more goals I score, the more I create fear.）」NIKE透過這種黑色幽默的方式，把哈蘭德在禁區內如同「魔人」般的統治力，具象化成守門員揮之不去的噩夢。這個極具創意的設定，也在球迷和社群之間瘋傳，被大家笑稱是足球史上最真實的恐怖片。