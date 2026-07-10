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針對台北市政府將於7月底實施承德路、士商路口新路型，無黨籍士林、北投台北市議員參選人陳怡潔今（10）日表示，交通改革務必注重使用者經驗，兼顧行人與用路人的權益，事後亦須追蹤成效與事故考核，才能讓提升整體交通，讓市民有感。陳怡潔表示，交通局應公開完整評估報告，並定期公布成效，蒐集在地市民使用意見，包括公布事故數、壅塞改善率、行人等待時間及民眾滿意度等數據，進行滾動式檢討、及時修正。陳怡潔強調，交通工程沒有絕對完美的答案，但每一次重大交通改革，都應建立在「事前充分評估、事中公開溝通、事後持續驗證」的治理原則上。唯有透過數據檢驗政策、傾聽第一線用路人的實際感受，並建立制度化的檢討與修正機制，才能讓交通政策不只是完成工程，而是真正提升道路安全、改善通行效率，讓市民感受到交通改革帶來的實質改變。