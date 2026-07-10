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颱風前一天不止囤泡麵！7大類防颱物資清單一次整理

🟡飲用水與生活用水

🟡 電力設備

▲記得先將行動電源充飽電，停電時就可以派上用場。（圖／記者周淑萍攝）

🟡常備藥品

🟡食物存糧

▲不必全靠泡麵度過颱風天，也應依家中孩童、長輩或牙口不佳者的需求，準備適合食用的食品。（圖/記者張嘉哲攝影）

🟡防水與清潔用品

🟡 居家環境檢查

▲颱風前記得要檢查陽台盆栽、排水孔、窗戶及屋外容易掉落的物品，若居住在易積淹水區，更應事先將貴重物品移至高處。（圖／記者徐銘穗攝）

🟡寵物用品

巴威颱風來勢洶洶，周五、周六將為台灣帶來明顯風雨，也讓各地超市再現搶購人潮。不過，真正重要的不只是囤糧，專家提醒，應提前巡視陽台、排水孔等容易造成災害的位置，易淹水地區也應先將重要物品墊高，降低颱風帶來的損失。此外，還有7大類物品要在颱風來臨前夕提前完成，才算全面做好防颱準備。◼︎準備足夠飲用水。◼︎利用水桶、鍋具、浴缸或乾淨容器預先儲水，以備停水時清潔、洗手及沖馬桶使用。◼︎行動電源提前充飽電。◼︎手機保持滿電。◼︎準備手電筒並確認電池仍可正常使用。◼︎家中若有需仰賴供電的醫療輔具或設備，也應提前規劃備援方案。◼︎慢性病用藥。◼︎退燒藥、腸胃藥、外傷藥。◼︎OK繃、優碘。◼︎血糖、血壓量測用品。避免颱風期間身體不適時，因風雨過大無法外出購買。◼︎乾糧、罐頭、即食粥。◼︎燕麥、餅乾、水果、常溫牛奶。◼︎垃圾袋、防水袋。◼︎膠帶、抹布。◼︎濕紙巾、乾紙巾。◼︎簡易清潔用品。若遇窗戶滲水或冰箱因停電需要清理，這些用品往往比想像中更重要。◼︎收妥陽台盆栽、曬衣架及雜物。◼︎檢查招牌、窗戶縫隙及排水孔是否暢通。◼︎飼料、飲水。◼︎尿布、貓砂。◼︎牽繩、外出籠。颱風期間外出不便，也可能讓毛孩因受驚而躁動，建議提前將日常用品準備妥當並集中放置。台灣物業管理學會理事長郭紀子也提醒，除了提前備妥各項防颱物資外，也應仔細巡視住家內外容易鬆動或掉落的設施，例如陽台盆栽、外牆磁磚、冷氣架等，降低強風吹落造成危險的風險。此外，若居住在容易積淹水的區域，也建議事先將貴重物品墊高或移往安全位置，避免淹水發生時措手不及，降低財物損失。