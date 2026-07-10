巴威颱風（國際命名：Bavi）陸上警報今（10）上午發布，中央氣象署科長林伯東表示，巴威颱風周五晚間至周六白天（7月10日至7月11日）影響最劇烈，「北部、宜蘭、中部山區」可能出現、超大豪雨，桃園以北也要注意12級強陣風。
中度颱風巴威，今（10）日上午11時，位置在鵝鑾鼻東方670公里的海面上，以26公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒45公尺（每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（每小時198公里），相當於16級風，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。
北台灣雨勢升級！今晚至明天白天防大豪雨
今天中午開始，桃園以北、宜蘭山區開始出現「間歇性降雨」，除了巴威颱風外圍環流帶來的水氣外，颱風也替台灣帶入一些「北風」，北風在通過山區後抬升，並在北台灣長出對流雲系導致降雨。
林伯東提醒，今天下午颱風螺旋雨帶逐漸接近台灣，台北、基隆、桃園、宜蘭都已出現降雨，隨著颱風接近，北部將開始有「間歇性大雨」，南部山區午後也有降雨發生，今晚至明天白天，北部、宜蘭、中部山區降雨持續，有局部大豪雨、超大豪雨，其他地區也有局部豪雨，預計要到明晚才會趨緩。
北台灣明天風力最猛！台北上看11級、北海岸恐飆12級陣風
風力方面，今天下午開始各地風力逐漸增強，各沿海地區都有8至10級陣風，巴威颱風預計明天上午抵達台灣東北東方220公里近海，明天午後至晚間，僅距離北海岸120公里，由於風會從淡水河口灌進陸地，屆時將會是台北盆地風力最明顯的時段，要注意有9至11級強陣風，北海岸可能達12級。
除了風雨之外，林伯東補充，今天成功、台東及蘭嶼已有7至9公尺浪高，北部海面、宜蘭、花蓮、馬祖及東沙島也有2至3公尺浪高。明天晚間，各海面都有2至4公尺浪高，台灣海峽北部、北部及東半部也有4至7公尺浪高，近中心更有10公尺浪高。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今天中午開始，桃園以北、宜蘭山區開始出現「間歇性降雨」，除了巴威颱風外圍環流帶來的水氣外，颱風也替台灣帶入一些「北風」，北風在通過山區後抬升，並在北台灣長出對流雲系導致降雨。
林伯東提醒，今天下午颱風螺旋雨帶逐漸接近台灣，台北、基隆、桃園、宜蘭都已出現降雨，隨著颱風接近，北部將開始有「間歇性大雨」，南部山區午後也有降雨發生，今晚至明天白天，北部、宜蘭、中部山區降雨持續，有局部大豪雨、超大豪雨，其他地區也有局部豪雨，預計要到明晚才會趨緩。
風力方面，今天下午開始各地風力逐漸增強，各沿海地區都有8至10級陣風，巴威颱風預計明天上午抵達台灣東北東方220公里近海，明天午後至晚間，僅距離北海岸120公里，由於風會從淡水河口灌進陸地，屆時將會是台北盆地風力最明顯的時段，要注意有9至11級強陣風，北海岸可能達12級。
除了風雨之外，林伯東補充，今天成功、台東及蘭嶼已有7至9公尺浪高，北部海面、宜蘭、花蓮、馬祖及東沙島也有2至3公尺浪高。明天晚間，各海面都有2至4公尺浪高，台灣海峽北部、北部及東半部也有4至7公尺浪高，近中心更有10公尺浪高。
更多「巴威颱風」相關新聞。