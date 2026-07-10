我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近一月主動式台股ETF績效表現。 （圖／資料來源：CMoney、2026/7/9）

台股大怒神行情已成家常便飯，法人建議，現階段投資人以能因應市場而主動靈活選股策略的主動式台股ETF，來介入台股較合宜。 若進一步觀察近1個月大盤上漲1.45%，統計20檔主動式台股ETF中，僅主動群益台灣強棒（00982A）上漲2.3%打敗大盤。群益投信台股主動式ETF團隊表示，面對台股上沖下洗震盪千點行情，投資人要與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變，可以選擇具攻守兼備靈活操作特性的台股主動式ETF，因為在大盤盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，而在多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會。主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，台股基本面的長線支柱未動搖，加上今年大盤在大漲後，整體台股PE仍維持在區間中下緣的18倍，顯示台股後勢仍具巨大估值上修空間，建議投資入可利用大盤修正時期，擇時擇優佈局具有長期競爭優勢公司。也由於大盤預期將維持高檔震盪偏多的強勢格局，在操作策略上，陳沅易建議，指數已處於高位，投資人應避免情緒性盲目追高，建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。