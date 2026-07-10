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▲巴威逼近！杭州超市連夜遭搬空 連蛋都沒了（圖／截自微博）

▲巴威逼近！杭州超市連夜遭搬空 連蛋都沒了（圖／截自微博）

▲巴威逼近！杭州超市連夜遭搬空 連蛋都沒了（圖／截自微博）

強烈颱風「巴威」步步逼近中國大陸東部沿海，龐大環流與極端降雨能力，讓整個華東地區嚴陣以待！中國中央氣象台今日（10日）發布颱風橙色預警，預計「巴威」將於明日（11日）晚上在福建至浙江一帶沿海登陸，情勢相當緊張。面對這波「來者不善」的颱風威脅，浙江多地民眾早已啟動「超前部署」模式，杭州更於昨晚（9日）驚爆瘋狂搶購潮，多間大型超市及生鮮店被市民連夜「搬空」，蔬菜、肉蛋及泡麵貨架全面清空，畫面相當震撼。當局與各大零售商也緊急啟動應急預案，火速調撥物資以穩定市場供應。此外，湖北武漢市教育局今日也緊急部署，宣布全市中小學及幼兒園自明日（11日）起全面停課停學。昨晚（9日）9時許，杭州市區的盒馬鮮生、盒馬NB、山姆及小象超市等多間門市，紛紛出現市民排長龍搶購防颱物資的震撼畫面。據市民爆料，晚上8時左右，超市內的蔬菜、熟食、鮮肉，甚至連泡麵區都已被搶購一空，有市民苦笑表示：「連一顆雞蛋都買不到，最後只能抱著兩顆大西瓜回家」，畫面相當寫實又帶點無奈。鄰近的連鎖零食店與便利商店同樣擠滿搶購人潮，店員忙著小跑步穿梭補貨，場面相當熱鬧。針對貨架接連空置的情況，盒馬官方今日回應，受颱風「巴威」影響，近兩日線上訂單呈現爆發式成長，本週整體訂貨量已較上週激增60%。為保障市民需求，商家已提前將主食、蔬菜、肉類等民生剛需物資的備貨量，一口氣提升30%至40%，全力應戰這波搶購潮。杭州市應急管理局也隨即出面闢謠，強調目前全省生活必需品庫存極其充足、供應鏈運作暢通無虞。當局進一步解釋，貨架暫時缺貨主要是因為店員來不及即時上架補貨所致，並呼籲居民「防颱不等於盲目囤積」，一般家庭只需適當儲備三天份的即食食品、飲用水、行動電源及常用藥品即可，籲請市民保持理性消費，切勿過度採購造成不必要的資源浪費。氣象專家分析指出，「巴威」颱風將借助副熱帶高壓的力量，持續向華北及東北地區輸送源源不絕的水氣，形成跨省份的「遠距離暴雨」效應，影響範圍恐將波及台灣、福建、浙江、湖北等十餘個省區市，威脅範圍相當廣泛。為防範強對流天氣及致災性暴雨，武漢市教育局今日火速發布緊急工作提示，下令自7月11日至13日期間，全市中小學、中職學校及幼兒園一律停課停學，校外培訓機構也需暫停線下培訓課程，各級學校不得留置師生於校內，同時呼籲家長務必落實監護責任，確保學生居家不外出，全力將這波風災威脅降至最低。