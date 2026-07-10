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▲ 黃偉哲視察七股區西寮社區抽水平台工程。（圖／南市府提供）

巴威颱風逼近台灣，台南市長黃偉哲今（10）日上午前往沿海地區視察沿海地區防汛整備，除要求各單位持續落實各項防災措施，全力守護市民生命財產安全。也針對明（11）日是否停班停課，黃偉哲表示，將依據中央氣象署最新預報資訊審慎評估，並於今日下班前正式宣布。黃偉哲今天前往將軍區、七股區及佳里區，實地視察將軍區西南航道導流堤改善工程、七股區西寮社區抽水平台工程及佳里區海埔排水治理工程，了解各項防汛工程進度及防颱整備情形。黃偉哲表示，去年丹娜絲風災造成台南沿海地區嚴重災情，因此市府持續檢討並加速推動各項防洪治水工程，提升防災韌性。此次視察的將軍區西南航道導流堤改善工程採生態工法施作，除兼顧景觀外，也能提升防潮、消波及降低淹水風險，完工後堤防高度將與對岸一致，提供社區更完善的保護。隨後，黃偉哲前往去年丹娜絲風災重災區七股區西寮社區，視察抽水平台及相關防汛設施。他表示，災後包括外海沙洲復建、堤防加高及抽水設備妥善率提升等三項重要工程均已完成，目前大型水閘門工程也持續推動，預計明年完工。市府也已全面盤點移動式抽水機及抽排設備，確保妥善率達百分之百。最後，黃偉哲前往佳里區視察海埔排水治理工程。他表示，市府積極向中央爭取近3億元經費推動整治。其中第一期工程已完成700公尺改善，並在近期豪雨中發揮初步成效，大幅降低社區積淹水情形；第二期工程已於7月6日開工，將再改善約1,100公尺排水設施。因應巴威颱風來襲，市府也要求施工單位落實各項應急措施，確保施工期間仍能維持防洪功能，降低颱風對地方造成的影響。黃偉哲指出，巴威颱風雖然北轉，但因暴風半徑大，對南部仍可能帶來影響，市府將依中央氣象署下午最新預報，綜合評估風力及雨量等因素，並於今日下班前宣布7月11日是否停班停課。台南市政府呼籲，巴威颱風路徑及強度仍有變化，請市民持續留意中央氣象署及市府發布的最新防颱資訊，提前完成住家防颱整備，避免前往海邊、河川及山區等危險地區，共同做好防颱準備，守護自身及家人安全。