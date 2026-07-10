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根據日本媒體UHB最新報導，日本北海道新千歲機場7月10日下午稍早驚傳緊急狀況！當地時間下午1時50分左右，新千歲機場國際線一名旅客的手提行李，突然冒出陣陣白煙，機場人員發現後立即通報消防單位到場處理。根據現場最新消息指出，這起事件發生在停機坪上的泰獅航（Thai Lion Air）客機機艙內，初步研判疑似是旅客隨身攜帶的行動電源冒煙所致。所幸事發當下並未造成任何旅客或機組人員受傷，現場已由消防人員到場處理，機場運作也已逐步恢復正常。由於行動電源起火冒煙事件近年在全球航空業頻傳，這起事件也再度提醒旅客，攜帶行動電源、鋰電池類產品搭機時，應特別留意收納方式與使用規範，避免因擠壓、過熱等因素引發意外。