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2026年北中美世界盃8強賽即將點燃戰火，奪冠熱門西班牙將於10日（台灣時間11日）在洛杉磯體育場迎戰「紅魔鬼」比利時。由於本場勝方將在4強準決賽強碰剛淘汰摩洛哥的法國隊，外界頻頻關注西班牙是否已將目光放遠至對決法國。對此，西班牙國家隊主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）在賽前記者會上嚴正表態，強調全隊目前只專注於眼前的比利時，強調「現階段對我們來說，法國根本不存在。」在8強賽前夕的記者會上，當被問及球隊是否已經在防範潛在的準決賽對手法國時，65歲的西班牙主帥德拉富恩特給出了斬釘截鐵的答案。「我敢斷言，在突破比利時這關之前，我們絕不會有這種念頭。作為球迷或許會討論法國，但此時此刻對我們而言，法國根本不存在。」德拉富恩特表示，雖然他觀看了法國大勝摩洛哥的比賽，並大讚法國隊展現出的絕佳潛力，但他深知比利時絕非可以輕忽的對手。他強調：「自信是透過一場場比賽累積出來的。明天的比賽將會截然不同，比利時的球員皆效力於頂級聯賽，且非常習慣贏得冠軍，這注定會是一場極其艱難的硬仗。」針對外界關注的先發陣容調整，德拉富恩特解釋，決定先發名單是總教練最困難的工作，但他會根據對手的特性進行針對性佈署。「如果陣容有變動，那絕對不是為了懲罰任何人，而是因為其他球員可能更適合下一場的戰術體系。」此外，面對比利時陣中的世界級門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois），德拉富恩特對自家防線同樣信心滿滿。他自豪地表示：「優秀的球隊是建立在出色的門將之上。雖然對手擁有世界最佳門將之一，但我們的烏奈·西蒙（Unai Simon）、大衛·拉亞（David Raya）與瓊·加西亞（Joan Garcia）也具備所有必備素質，且至今5場比賽保持完美零失球，我們同樣擁有世界頂級的守門員。」除了主帥的沉穩應戰，西班牙陣中的年輕小將也展現了強烈的企圖心。21歲的巴塞隆納中場新星加維（Gavi）在經歷右膝重傷後，於今年3月復出並順利搭上世界盃末班車。儘管他在首戰維德角先發後，在32強對陣奧地利時僅替補上陣約5分鐘，尚未調整至最佳狀態，但他依然展現出極高的團隊意識。加維在受訪時表示：「每個人當然都想獲得更多上場時間，但真正重要的是贏得世界盃。我知道只要時機到來，教練就會信任並派我上場。國家隊代表著團結與貢獻，我們這支球隊非常團結，這正是我們最大的武器。」作為曾為西班牙踢進世界盃首冠致勝球的傳奇前輩伊涅斯塔（Andres Iniesta）的學弟，加維也吐露了自己心中的宏大夢想：「我一直夢想著能像前輩一樣，在世界盃決賽中踢進奪冠的致勝球，而且我夢想是用一記倒掛金鉤破門。如果決賽對手是有梅西（Lionel Messi）坐鎮的阿根廷，那就太棒了！不過話說回來，只要能晉級決賽，對手是誰都無所謂。」