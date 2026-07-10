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大改版9月推出 新增勇者模式

《活俠傳》「崆峒神威」大型更新內容

日文翻譯模組讓遊戲翻紅 大咖也盛讚

台灣獨立遊戲團隊原始鳥熊推出的武俠遊戲《活俠傳》，今（10）日宣布將迎來大型更新「崆峒神威」，更新預計在9月15日登場，官方今（10）日也公布動畫預告影片。《活俠傳》近期因為非官方日文翻譯，在日本掀起風潮，就連《Fate》外傳小說作家也大為讚賞。武俠單機角色扮演遊戲《活俠傳》，玩家要扮演一位外貌醜陋的外門弟子，試圖在3年的時間內重振門派，一圓自己當大俠的夢想，玩家們要探索江湖、面對隨機事件，透過一個又一個的決策，決定玩家和門派的結局。《活俠傳》2024年6月14日上市後，遊戲以完整的武俠世界設定，以及改用醜男當主角的方式，在武俠遊戲中找到自己的特色，收到不少玩家好評。在2025年「魔王君臨」版本更新後，遊戲官方今（10）日宣布，預計在9月15日推出「崆峒神威」大型更新，並在今天公布動畫宣傳片。📍小梅結緣📍小竹結緣📍增加全新難度「勇者」，根據玩家實力平衡難度，可以隨時開關。📍新增戰役模式。📍四師兄訛詐你的新伎倆。📍對話介面放大機能。近期《活俠傳》有非官方玩家提供日文翻譯模組，把武俠專用名詞精準轉譯，讓日本玩家也能跨過語言障礙，深度體驗遊戲中廣大的武俠劇本，玩家透過遊戲中不同的抉擇，決定遊戲多種結局。日本知名型月（Type-Moon）系列《Fate》官方外傳小說《艾梅洛閣下II世事件簿》作者三田誠，日前在個人社群平台X上發文，表示自己因為經常在社群動態上看到有人推薦《活俠傳》這款遊戲，終於忍不住親自入坑，玩了30分鐘後，深深被遊戲中的武俠世界設定吸引。