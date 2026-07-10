我是廣告 請繼續往下閱讀

法國國家隊在2026美加墨世界盃16強賽淘汰巴拉圭，並在日前擊退摩洛哥一路挺進4強。然而，巴拉圭女性參議員塞萊斯特·阿馬里利亞（Celeste Amarilla）先前在社群平台上針對法國頭號前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）發表涉嫌種族歧視的言論，引發國際足壇與社會的強烈撻伐。面對排山倒海的爭議，阿馬里利亞於9日正式對外發聲，宣稱自己的Instagram帳號遭到駭客入侵。阿馬里利亞在她的X（前身為Twitter）社群平台上發文澄清：「特此通知，我的Instagram帳號從今天早上開始，很可能已經遭到駭客攻擊。」她隨後進一步宣告：「因此，從今天起在該帳號上發布的任何內容，皆與本人無關，我不負任何責任。」不過報導也指出，雖然聲稱IG遭到駭客入侵，阿馬里利亞目前仍持續活躍於她的X帳號上，並頻繁轉發支持她的相關貼文。這起嚴重的歧視爭議源於本屆世界盃的16強淘汰賽。當時巴拉圭不敵法國慘遭淘汰，賽後阿馬里利亞在X平台上針對姆巴佩的出身與血統，發表了涉及人身攻擊與種族歧視的言論。此舉不僅引來姆巴佩本人的公開反擊，法國足球協會（FFF）也為此發表了嚴正的譴責聲明。隨著事件不斷發酵並升級為國際爭端，巴拉圭政府也火速出面滅火。巴拉圭外交部正式發布官方聲明，強調對於阿馬里利亞的發言「感到遺憾並予以拒絕」，明確表達國家不支持該言論的嚴正立場，試圖與這名惹議的女議員徹底劃清界線。