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萬家福2026年上半年國產泡麵排行榜

▲萬家福2026年上半年泡麵熱銷榜單，統一肉燥麵、滿漢大餐、來一客鮮蝦麵又佔據TOP3。（圖／萬家福提供）

▲蛋液和100ml泡麵湯攪拌均勻，倒入可加熱容器微波3分鐘，就能得到一碗美味蒸蛋。（圖／記者黃韻文攝）

巴威颱風海陸警齊發，民眾搶囤物資，除了蔬菜、肉品外，泡麵乾糧也是搶購重點，而《NOWNEWS》實際走訪賣場發現，統一肉燥麵、來一客、維力泡麵都搶很兇，不過為了迎接颱風來襲，幾乎是整個泡麵貨架都剩沒多少庫存。根據萬家福公布2026上半年泡麵熱銷榜單，也可見霸榜冠軍為「統一肉燥麵」，平均單碗只要16元，熱銷冠軍戰績已經延續10年不敗。萬家福公布2026年上半年（1至5月）國產泡麵熱銷排行榜，冠軍由「統一肉燥麵」5入袋裝拿下，特價78元、平均每包約16元，以驚人銷量完成連續10年蟬聯冠軍的紀錄。第二、三名則分別為「來一客鮮蝦魚板」及「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」，前三名多年來幾乎沒有變動，堪稱台灣泡麵市場最強鐵三角。萬家福也指出，上半年光是這三款人氣商品，合計便創下近億元銷售額，顯示經典口味依舊深受消費者青睞。◾第一名：統一肉燥麵（包／85 克）5入，特價78元、平均每包16元◾第二名：來一客鮮蝦魚板（杯裝／63 克）◾第三名：滿漢大餐蔥燒牛肉麵（袋／187 克）◾第四名：科學麵原味（包／40 克）◾第五名：維力炸醬麵（包／90 克）◾第六名：台酒花雕雞麵（包／200克）◾第七名：味味A排骨雞湯麵◾第八名：統一辣味蔥燒牛肉麵◾第九名：滿漢大餐麻辣鍋牛肉麵◾第十名：統一鮮蝦麵泡麵湯喝不完先別急著倒掉，日本泡麵大廠日清曾在官網分享，只要利用剩餘的泡麵湯，再打入一顆雞蛋，放進微波爐加熱，就能輕鬆做出滑嫩的日式蒸蛋。《NOWNEWS》記者過去也曾實測，以維力炸醬麵剩下約100毫升的湯底為例，打入一顆生雞蛋充分攪拌均勻後，放入微波爐加熱約3分鐘，即可完成一碗口感滑嫩的「高湯蒸蛋」。由於泡麵湯本身已有調味，因此不用額外加鹽或醬油，簡單又不浪費。1、保留約100毫升泡麵湯（比例約100毫升：1顆雞蛋）。2、打入一顆生雞蛋，與湯汁充分攪拌均勻，再倒入可微波容器。3、放入微波爐加熱約3分鐘，即可享用。