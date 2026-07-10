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台灣旅美好手今（10）日在美國小聯盟繳出亮眼成績，其中效力芝加哥小熊3A的台美混血好手「龍仔」龍恩（Jonathon Long）火力最猛，單場5打數5安打、猛敲本季第10轟，距離完全打擊只差一支三壘安打；洛杉磯道奇1A台灣新秀柯敬賢則連續兩場比賽開轟，本季全壘打數來到15轟。龍恩今天擔任先發第2棒、鎮守左外野，開賽就展現火燙手感，首打席擊出強勁安打並跑回球隊首分。接著第3局補上一支二壘安打，第4局再把握得點圈機會敲出適時安打，前三打席就完成猛打賞。到了第6局，龍恩逮中具有大聯盟資歷投手鮑曼（Matt Bowman）的滑球，一棒轟向左外野，敲出本季第10轟。第7局再補上一支二壘安打，完成單場5支5的完美演出，只差三壘安打就能締造完全打擊紀錄。龍恩全場另獲1次保送，合計6度站上壘包，貢獻2分打點，幫助球隊以21：7大勝雙城3A。另一位備受關注的台灣新星柯敬賢同樣延續火燙狀態。今天擔任道奇1A先發第3棒右外野手，3局下把握得點圈機會，轟出一發三分砲，連續兩場比賽開轟，也是近4場比賽的第3支全壘打，本季累積15轟。比賽進入9局下，道奇追平比分後形成滿壘局面，柯敬賢擊出強勁滾地球造成對方守備失誤，成功送回再見分，終場幫助球隊7：6逆轉擊敗水手1A。雖然此役僅敲出1支安打，但包辦4分打點，依舊是球隊獲勝的重要功臣。目前他以15轟穩居球隊及加州聯盟全壘打排行榜前段班。另外，剛轉戰水手體系的台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）持續於新人聯盟調整，今天擔任先發第2棒中外野手，3打數1安打，其中擊出一支二壘安打，延續前一戰開轟後的長打手感，另有1次觸身球保送，不過球隊最終仍以5：6惜敗道奇新人聯盟球隊。投手方面也有好消息。效力紅人1A的林盛恩先發對戰紅雀1A，雖然前兩局一度陷入危機，但都成功化解，最終主投5局只被擊出1支安打、無失分，送出4次三振，收下本季第6勝，防禦率降至3.84。紅雀2A投手林振瑋則面對道奇2A先發5.1局，被敲6支安打失3分，不過仍投出5次三振，在隊友火力支援下拿下本季第3勝。