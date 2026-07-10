巴威颱風持續影響台灣，民眾除了關注明天是否停班停課，也想隨時掌握颱風中心位置、暴風圈範圍及各地風雨變化。想知道「明天要不要上班上課」，可先查看行政院人事行政總處最新公告；至於颱風即時動態，則可透過中央氣象署颱風警報、GIS互動地圖及YouTube直播查詢。《NOWNEWS今日新聞》一次整理停班停課、颱風路徑、24小時直播，以及全台22縣市首長臉書或縣府公告入口。
🟡明天停班停課嗎？人事總處一鍵查詢
颱風期間是否停止上班、停止上課，是由各直轄市、縣市政府依照《天然災害停止上班及上課作業辦法》，參考中央氣象署提供的風力、陣風、雨量及實際災情等資訊決定。
各縣市宣布後，相關資訊會彙整至行政院人事行政總處「天然災害停止上班及上課情形」頁面，民眾可直接查詢各地最新狀況；不方便上網，也可撥打付費語音服務專線0203-001-66。
📌行政院人事行政總處停班停課查詢
📌各地方政府停班停課洽詢電話
人事總處說明，若宣布隔日全日或上午停止上班上課，原則上應於前一日晚間7時至10時前發布；若前一晚尚未達標，但凌晨風雨增強，地方政府最晚可於當日上午4時30分前宣布。下午或晚間停止上班上課，則原則上應於當日上午10時30分前發布，但地方政府仍可視實際情形隨時更新。
🟡颱風在哪裡？氣象署官方資訊最完整
想確認颱風中心位置、強度、移動方向及暴風圈範圍，可優先查看中央氣象署「颱風消息」。頁面會提供颱風中心氣壓、近中心最大風速、瞬間最大陣風、七級風暴風半徑，以及未來路徑潛勢。
颱風警報頁面則整合路徑潛勢、海陸警戒區、衛星雲圖、雷達回波、累積雨量、風力觀測及各地風雨預報，適合在警報期間持續追蹤。
📌中央氣象署颱風警報
📌中央氣象署颱風消息
📌中央氣象署颱風消息GIS版
GIS互動地圖可直接查看颱風路徑、暴風圈及各地侵襲機率，對手機用戶來說更容易掌握颱風目前位置。不過氣象署也提醒，暴風侵襲機率不等於風雨大小，各地實際影響仍應搭配風雨預報、地形及颱風結構綜合判斷。
🟡氣象署颱風記者會 每日多時段更新
中央氣象署發布海上、陸上颱風警報期間，會定時召開颱風警報記者會，說明最新路徑、颱風強度、警戒區域及各地風雨預測。記者會通常於06:40、08:40、11:40、14:40、17:40、20:40及23:40更新，其中11:40與17:40場次提供手語服務，實際播出時間仍以氣象署公告為準。
📌中央氣象署YouTube頻道
🟡YouTube颱風24小時直播
除了氣象署官方資料，YouTube也有民間氣象平台提供颱風監視直播，畫面通常整合衛星雲圖、雷達回波、颱風路徑及各地風雨資訊，方便民眾開著畫面持續觀察。民間直播可作為輔助觀察，但颱風警報、警戒區域、風雨預報及停班停課資訊，仍應以中央氣象署、人事行政總處與各地方政府正式公告為準。
📌台灣地震監視：巴威颱風監視
📌台灣颱風論壇直播：巴威颱風 風雨實況
🟡全台22縣市首長臉書
停班停課屬地方政府權責，除人事總處網站，各地民眾也可追蹤縣市首長臉書或縣市政府官網，掌握防災、交通及停班停課最新消息。
台灣直轄市、縣市首長臉書連結
📍六都直轄市
◾台北市 - 蔣萬安(臉書連結)
◾新北市 - 侯友宜(臉書連結)
◾桃園市 - 張善政(臉書連結)
◾台中市 - 盧秀燕(臉書連結)
◾台南市 - 黃偉哲(臉書連結)
◾高雄市 - 陳其邁(臉書連結)
📍縣、市首長
◾基隆市 - 謝國樑(臉書連結)
◾新竹縣 - 楊文科(臉書連結)
◾新竹市 - 高虹安(臉書連結)
◾苗栗縣 - 鍾東錦(臉書連結)
◾彰化縣 - 王惠美(臉書連結)
◾南投縣 - 許淑華(臉書連結)
◾雲林縣 - 張麗善(臉書連結)
◾嘉義縣 - 翁章梁(臉書連結)
◾嘉義市 - 黃敏惠(臉書連結)
◾屏東縣 - 周春米(臉書連結)
◾宜蘭縣 - 林茂盛(代理)(縣府官網連結)
◾花蓮縣 - 徐榛蔚(臉書連結)
◾台東縣 - 饒慶鈴(臉書連結)
◾澎湖縣 - 陳光復(臉書連結)
◾金門縣 - 陳福海(臉書連結)
◾連江縣 - 王忠銘(臉書連結)
🟡停班停課三標準
停班停課標準有三項「風量、雨量、特殊情況」，風量和雨量只要有其一條件達標地方政府即可依規定宣布停班停課。通常有發佈颱風警報，中央氣象署就會定時公布「風雨預報」就能從風力、雨量等來了解。
📍 1.風力標準：當颱風「暴風半徑於4小時內可能經過之地區」，其平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即達停班停課基準。
📍 2.雨量標準：24小時累積雨量，山區200毫米、平地：350毫米
📍 3.特殊情形：即使風雨未達上述基準，但因地形、雨量等因素導致交通、水電供應中斷，影響通勤或上班上課安全時，地方政府也可宣布停班停課。
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颱風期間是否停止上班、停止上課，是由各直轄市、縣市政府依照《天然災害停止上班及上課作業辦法》，參考中央氣象署提供的風力、陣風、雨量及實際災情等資訊決定。
各縣市宣布後，相關資訊會彙整至行政院人事行政總處「天然災害停止上班及上課情形」頁面，民眾可直接查詢各地最新狀況；不方便上網，也可撥打付費語音服務專線0203-001-66。
📌行政院人事行政總處停班停課查詢
📌各地方政府停班停課洽詢電話
人事總處說明，若宣布隔日全日或上午停止上班上課，原則上應於前一日晚間7時至10時前發布；若前一晚尚未達標，但凌晨風雨增強，地方政府最晚可於當日上午4時30分前宣布。下午或晚間停止上班上課，則原則上應於當日上午10時30分前發布，但地方政府仍可視實際情形隨時更新。
想確認颱風中心位置、強度、移動方向及暴風圈範圍，可優先查看中央氣象署「颱風消息」。頁面會提供颱風中心氣壓、近中心最大風速、瞬間最大陣風、七級風暴風半徑，以及未來路徑潛勢。
颱風警報頁面則整合路徑潛勢、海陸警戒區、衛星雲圖、雷達回波、累積雨量、風力觀測及各地風雨預報，適合在警報期間持續追蹤。
📌中央氣象署颱風警報
📌中央氣象署颱風消息
📌中央氣象署颱風消息GIS版
GIS互動地圖可直接查看颱風路徑、暴風圈及各地侵襲機率，對手機用戶來說更容易掌握颱風目前位置。不過氣象署也提醒，暴風侵襲機率不等於風雨大小，各地實際影響仍應搭配風雨預報、地形及颱風結構綜合判斷。
🟡氣象署颱風記者會 每日多時段更新
中央氣象署發布海上、陸上颱風警報期間，會定時召開颱風警報記者會，說明最新路徑、颱風強度、警戒區域及各地風雨預測。記者會通常於06:40、08:40、11:40、14:40、17:40、20:40及23:40更新，其中11:40與17:40場次提供手語服務，實際播出時間仍以氣象署公告為準。
📌中央氣象署YouTube頻道
除了氣象署官方資料，YouTube也有民間氣象平台提供颱風監視直播，畫面通常整合衛星雲圖、雷達回波、颱風路徑及各地風雨資訊，方便民眾開著畫面持續觀察。民間直播可作為輔助觀察，但颱風警報、警戒區域、風雨預報及停班停課資訊，仍應以中央氣象署、人事行政總處與各地方政府正式公告為準。
📌台灣地震監視：巴威颱風監視
📌台灣颱風論壇直播：巴威颱風 風雨實況
🟡全台22縣市首長臉書
停班停課屬地方政府權責，除人事總處網站，各地民眾也可追蹤縣市首長臉書或縣市政府官網，掌握防災、交通及停班停課最新消息。
台灣直轄市、縣市首長臉書連結
📍六都直轄市
◾台北市 - 蔣萬安(臉書連結)
◾新北市 - 侯友宜(臉書連結)
◾桃園市 - 張善政(臉書連結)
◾台中市 - 盧秀燕(臉書連結)
◾台南市 - 黃偉哲(臉書連結)
◾高雄市 - 陳其邁(臉書連結)
📍縣、市首長
◾基隆市 - 謝國樑(臉書連結)
◾新竹縣 - 楊文科(臉書連結)
◾新竹市 - 高虹安(臉書連結)
◾苗栗縣 - 鍾東錦(臉書連結)
◾彰化縣 - 王惠美(臉書連結)
◾南投縣 - 許淑華(臉書連結)
◾雲林縣 - 張麗善(臉書連結)
◾嘉義縣 - 翁章梁(臉書連結)
◾嘉義市 - 黃敏惠(臉書連結)
◾屏東縣 - 周春米(臉書連結)
◾宜蘭縣 - 林茂盛(代理)(縣府官網連結)
◾花蓮縣 - 徐榛蔚(臉書連結)
◾台東縣 - 饒慶鈴(臉書連結)
◾澎湖縣 - 陳光復(臉書連結)
◾金門縣 - 陳福海(臉書連結)
◾連江縣 - 王忠銘(臉書連結)
🟡停班停課三標準
停班停課標準有三項「風量、雨量、特殊情況」，風量和雨量只要有其一條件達標地方政府即可依規定宣布停班停課。通常有發佈颱風警報，中央氣象署就會定時公布「風雨預報」就能從風力、雨量等來了解。
📍 1.風力標準：當颱風「暴風半徑於4小時內可能經過之地區」，其平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即達停班停課基準。
📍 2.雨量標準：24小時累積雨量，山區200毫米、平地：350毫米
📍 3.特殊情形：即使風雨未達上述基準，但因地形、雨量等因素導致交通、水電供應中斷，影響通勤或上班上課安全時，地方政府也可宣布停班停課。
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