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伊朗近日首度對外公開一段影片，曝光已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）官邸遭美國與以色列聯手空襲後的內部景象。哈米尼於2月28日美伊戰爭首日遭擊斃，享壽86歲。影片顯示，昔日戒備森嚴的官邸如今幾乎被夷為平地，滿目瘡痍，僅剩鋼筋結構勉強支撐，畫面相當震撼。這段長達50秒的影片，由伊朗官方媒體正式發布，作為哈米尼為期6天國葬儀式的一部分。哈米尼自1989年起掌權，長年擔任伊朗最高領袖，執政時間長達逾36年。影片畫面顯示，遭飛彈攻擊後的官邸內部遍布厚重瓦礫殘骸，天花板支架嚴重扭曲變形，大門也被爆炸威力整個炸離門框，幾乎已無法辨認原本的建築結構。這裡曾是哈米尼召開重要會議及發表公開演說的核心場所，如今只剩下一片斷垣殘壁，昔日威嚴景象不復存在。回顧這場致命空襲，哈米尼並非唯一罹難者。根據伊朗官方媒體及法爾斯通訊社（Fars News）報導，這場攻擊當時同步造成哈米尼一同喪命，分別是他的，其中年僅1歲2個月大的孫女，也在這波攻擊中不幸罹難，消息一出令外界相當震驚痛心，也是先前哈米尼國葬儀式上，那具令人鼻酸的小型靈柩主人。此外，也有部分報導指出，哈米尼的妻子曼蘇蕾（Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh）疑似因傷勢過重，於空襲兩天後不治身亡，不過這項說法目前尚未獲得伊朗官方正式證實，僅為部分外媒引述消息來源的說法。除了家屬罹難，這波突襲行動同時也造成伊朗多名高階官員傷亡，包括伊朗國防部長納西爾扎德、伊斯蘭革命衛隊總司令帕克普爾，以及國防委員會秘書沙姆哈尼等至少40名官員，一同在這波空襲中身亡，重創伊朗軍政高層核心，也讓伊朗政局在事發後陷入短暫權力真空與動盪。