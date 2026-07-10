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在野黨力拚年底「公投綁大選」，盼提升投票率，國民黨立院黨團下周將提重啟核電案，民眾黨團擬提安樂死公投，累計恐達六公投案綁大選。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（10）日表示，公投制度是人民直接行使民意的重要機制，不應淪為政黨動員選票、操作選舉的工具，任何公投提案，都應該回到是否符合憲法、法律及公共利益，接受充分的社會討論，而不是為了「公投綁大選」刻意堆疊議題、刺激對立、衝高投票率。藍白提出的「鞭刑」、「反廢死」、「交通罰鍰投入交通建設」、「移轉投票」公投案已逕付二讀，國民黨立法院黨團將在下周二提出「重啟核電」案，民眾黨團也擬多提一案「安樂死」公投，預計與核電案在下週二立法院院會拚逕付二讀。對此，莊瑞雄指出，像反廢死、鞭刑、安樂死、重啟核電等議題，都涉及憲法保障、人權價值、司法制度、能源政策及專業科學，不是用一句口號、一次投票就能解決的問題，更不能把彼此性質完全不同的議題包裝成政治動員工具。莊瑞雄說，民進黨團尊重人民依法律行使公投權利，但也呼籲在野黨，不要把公投當成選舉配票、催票的手段，民主不是製造對立，而是透過充分討論凝聚共識；人民需要的是負責任的政策，而不是一場又一場充滿政治算計的公投操作。