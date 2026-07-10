全球首富馬斯克（Elon Musk）一直都有「太空殖民」的遠大目標，近日他在上節目時，表達希望10年內將數萬人送往月球基地，預計今年年底就會嘗試將第一批物資送往月球、火星，以便開始建造定居點。
根據《紐約郵報》報導，馬斯克近日表示，他已調整SpaceX的戰略重心，相較於把人送上火星的難度更高，他認為建造月球城市的速度可能會更快、也更接近目標，希望10年內在月球表面建立永久性城市，但火星的部分也可以開始實施，只是要耗費的時間會比較漫長。
報導提到，人類登陸外星生存門檻極高，所以前期繁雜的拓荒工作，可以交給Optimus機器人負責。SpaceX初代團隊成員坎特雷爾（Jim Cantrell）解釋道，人類生理需求多，而機器人只靠太陽能供電，偶爾保養機器關節就能持續作業，從搭建棲息地、鋪設太陽能板，到鑽探地下冰源提取水源、電解製造氧氣，甚至利用火星大氣合成返程火箭燃料等等，都有望獨立完成。
坎特雷爾認為，機器人在太空的作用，是在人類到來前，先建造好定居點。為了支撐遍布地球、月亮、火星的AI機器人群體，SpaceX近期向聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）提交申請，規劃搭建10萬顆衛星組成的巨型「星座」，改善地球與太空之間的通信，並為大量AI設備提供所需的運算能力。
報導指出，可重複使用的「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，本週已經完成新一輪發射，一次性送上29顆星鏈衛星，後續馬斯克還打算研發比現有星艦更大的運輸火箭，專門運送外星基礎建設所需的重型設備。
不過，要將數百萬噸物品從地球大氣層送入太空，絕非易事，美國太空總署馬歇爾太空飛行中心（NASA’s George Marshall Space Flight Center）前任首席技術長強森（Les Johnson）表示，SpaceX的關鍵挑戰之一，是如何做到「低成本往返運輸」，即便解決運力問題，還要長期驗證火箭貨運的可靠性。
此外，外星生存資源也處處受限，比如太陽能只可以在向陽面使用，火星水源深埋地下凍結，全靠機器人鑽探開採，就算配備核反應堆供電，整套生態系統搭建依舊繁瑣。
對於未來人類定居火星究竟會是什麼樣的體驗，強森打趣的說，那大概會是一種「生活混合著興奮、枯燥與恐懼」的感覺，新奇之處在於踏上其它星球，但大部分時間只能困在封閉艙體。
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報導提到，人類登陸外星生存門檻極高，所以前期繁雜的拓荒工作，可以交給Optimus機器人負責。SpaceX初代團隊成員坎特雷爾（Jim Cantrell）解釋道，人類生理需求多，而機器人只靠太陽能供電，偶爾保養機器關節就能持續作業，從搭建棲息地、鋪設太陽能板，到鑽探地下冰源提取水源、電解製造氧氣，甚至利用火星大氣合成返程火箭燃料等等，都有望獨立完成。
坎特雷爾認為，機器人在太空的作用，是在人類到來前，先建造好定居點。為了支撐遍布地球、月亮、火星的AI機器人群體，SpaceX近期向聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）提交申請，規劃搭建10萬顆衛星組成的巨型「星座」，改善地球與太空之間的通信，並為大量AI設備提供所需的運算能力。
報導指出，可重複使用的「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，本週已經完成新一輪發射，一次性送上29顆星鏈衛星，後續馬斯克還打算研發比現有星艦更大的運輸火箭，專門運送外星基礎建設所需的重型設備。
不過，要將數百萬噸物品從地球大氣層送入太空，絕非易事，美國太空總署馬歇爾太空飛行中心（NASA’s George Marshall Space Flight Center）前任首席技術長強森（Les Johnson）表示，SpaceX的關鍵挑戰之一，是如何做到「低成本往返運輸」，即便解決運力問題，還要長期驗證火箭貨運的可靠性。
此外，外星生存資源也處處受限，比如太陽能只可以在向陽面使用，火星水源深埋地下凍結，全靠機器人鑽探開採，就算配備核反應堆供電，整套生態系統搭建依舊繁瑣。
對於未來人類定居火星究竟會是什麼樣的體驗，強森打趣的說，那大概會是一種「生活混合著興奮、枯燥與恐懼」的感覺，新奇之處在於踏上其它星球，但大部分時間只能困在封閉艙體。