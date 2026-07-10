我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巴威颱風海上陸上警戒發布中，氣象署提醒，巴威颱風暴風圈預計明天清晨觸陸。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

路徑北修、暴風圈縮小 北台灣仍是重災區

▲巴威颱風在周五白天逐漸帶來雨勢，周五晚上至周六，風雨影響最為劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

北台灣進入風雨核心 豪雨、強風接力報到

▲巴威颱風逼近，沿海要注意有9至11級強陣風，北海岸可能達12級。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風（國際命名：Bavi）今（10）日下午2時最新動態，強度略為減弱，但暴風圈維持380公里，中央氣象署預報員林伯東表示，巴威暴風圈將在明（11）日清晨接觸陸地，可能地點包括「新北、宜蘭、花蓮」，明天風雨將會是最強勁的時段，民眾務必把握剩餘時間提前準備。中度颱風巴威，今（10）日下午2時，位置在鵝鑾鼻東方630公里的海面上，以每小時27公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒43公尺（每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（每小時191公里），相當於16級風，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。林伯東說明，巴威颱風過去3小時的強度稍微減弱，中心附近最大風速從每秒45公尺，轉變為每秒43公尺，不過透過今天上午執行的「追風計畫」觀測，巴威的暴風半徑持續維持在380公里；巴威強度還會逐漸減弱，靠近台灣時暴風圈可能縮小至350公里，但對台灣影響依舊劇烈。林伯東指出，巴威颱風暴風圈預估明天清晨接觸台灣陸地，以目前路徑來看，新北北海岸至宜蘭交界、宜蘭沿海、花蓮沿海都有可能；颱風路徑由於偏北，因此中心登陸台灣的機率降低許多，加上後續暴風圈縮小，因此周六颱風暴風圈「籠罩全台」的可能性也降低，南台灣部分縣市不會列入警報範圍。林伯東提醒，今天下午颱風螺旋雨帶逐漸接近台灣，台北、基隆、桃園、宜蘭都已出現降雨，隨著颱風接近，北部將開始有「間歇性大雨」，南部山區午後也有降雨發生，巴威明天下午抵達台灣東北東方約200公里的海面，明天白天，北部、宜蘭、中部山區降雨持續，有局部大豪雨、超大豪雨，其他地區也有局部豪雨，預計要到明晚才會趨緩。風力方面，今天下午開始各地風力也逐漸增強，各沿海地區都有8至10級陣風，巴威颱風預計明天上午抵達台灣東北東方220公里近海，明天午後至晚間，僅距離北海岸120公里，由於風會從淡水河口灌進陸地，屆時將會是台北盆地風力最明顯的時段，要注意有9至11級強陣風，北海岸可能達12級。