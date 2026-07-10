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▲國產四足機器人結合 LiDAR 光達、自主定位與自主避障等技術，可於未知環境自主完成巡檢任務。（圖／工研院提供）

機器狗1年半研發成功 可延伸至工廠、公共服務

▲群體協作展示則由3隻機器狗協同搬運重要物資，展現多機協同、任務分工及物資補給能力。（圖／工研院提供）

機器狗完成國內首例 消防機器狗功能驗證

台灣在四足機器人（機器狗）起步慢，但是僅用1年半時間就「彎道超車」，推出國產機器狗。經濟部技術司日前展出台灣機器狗實力，可以應用在消防救災、地下涵洞巡檢、群體協作，展現臺灣智慧機器人自主研發、系統整合及應用落地實力。機器狗發展具有相當時間，像是美國波士頓動力公司（Boston Dynamics）就投入機器人長達20年。台灣在去年投入機器狗設計及研發，經過1年半時間就推出2款國產原型機。工研院攜手國內產學研共同打造的國產機器狗研發平台成果。平台串聯所羅門、仁寶、英業達、創博、來達科技、東元電機等國內產業夥伴。經濟部次長何晉滄表示，此次國產機器狗研發平台的成立，由工研院結合產學研能量共同投入，展現台灣在機械、感知、晶片、動態平衡與系統整合等跨域技術上的研發成果。機器狗未來可應用於火場偵查、地下侷限空間巡檢等高風險任務，也可延伸至工廠、公共服務、關鍵基礎設施及國防等場域，面對複合式災害日益頻繁，透過開放平台加速國內研發與應用驗證，期盼推動機器人技術擴散至傳產及中小企業，提升整體產業價值，為台灣打造下一個具國際競爭力的新興產業。經濟部技術司表示，機器狗具備優異的地形適應能力，是實體AI的重要應用載具，可協助第一線人員執行高風險場域偵察、基礎設施巡檢及物資運補等任務，降低執勤風險，提升公共安全與國家韌性。國產機器狗完成國內首例消防機器狗功能驗證，通過消防署認定之第三方公證單位測試，在距離火源2公尺、天花板溫度100℃的模擬火場環境下，成功執行火場偵察任務，驗證其於高溫、高風險環境下的作業能力，未來可望協助消防人員於災害現場執行環境偵察、蒐集即時資訊，提升救災安全與效率。其中，地下涵洞設備巡檢模擬台電地下涵洞場域，展現機器狗上下樓梯、匍匐前進、低角度觀測及長距離移動等能力，可深入狹窄、崎嶇環境執行設備巡查與儀表判讀；自主導航巡檢則結合LiDAR建圖、自主定位、自主避障及自主平衡等技術，可於未知環境自主完成巡查任務。群體協作展示則由3隻機器狗協同搬運重要物資，展現多機協同、任務分工及物資補給能力，未來可廣泛應用於巡檢、救災及物流等場域。而為提升四足機器人的自主決策與環境適應能力，平台運用經濟部技術司計畫支持的NVIDIA Taipei-1超級電腦及NVIDIA Omniverse模擬平台，建立超過4,000隻虛擬機器狗同步進行AI訓練，透過「先模擬、後部署」模式，提升四足機器人自主適應能力，加速AI模型開發、驗證與部署。